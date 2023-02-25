بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة السعودية أسيل عمران في صورة جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة ناعمة وجذابة.



تفاصيل إطلالة أسيل عمران

وظهرت أسيل عمران وهي ترتدي فستان طويل باللون الأحمر بتصميم مميز وعليه بالطوا طويل بنفس اللون بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أسيل عمران

ولم تتكلف أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر، مع وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.



ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بأن تظهر بإطلالة طبيعية وناعمة .