تخطى 40 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة أصالة نصري من حفلها بالكويت

شاركت النجمة أصالة نصري صور جديدة لها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من حفلها التي احيته في دولة الكويت، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة أصالة من حفل الكويت وسعر صادم

واختارت أصالة نصري جمبسيوت باللون الاسود من تصميم السعودية سارة التويم، مزود بذيل طويل من التول، وجاء بتداخل خامات مختلف بين التول والمخمل، ومطرز عند الياقة.

ويصل سعر جمبسيوت أصالة إلى 5182 ريال، أي ما يعادل 42 ألف جنيه مصري.كما ارتدت أصالة حزاما باللون الذهبي لم يكن موجودا في التصميم الأصلي.

أصالة

وتركت أصالة شعرها منسدلا على ظهرها بتسريحة ويفي وقامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء ولمها على شعرها .

أصالة

وأكملت أصالة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار الآي لاينر، والماسكرا، والكحل باللون الاسود الآي شادو بألوان ترابية ناعمة، مع أحمر شفاه باللون الكمشيري الناعم.

وتزينت أصالة بالأكسسورات والمجوهرات اللافتة، فقامت بإرتداء قلادة وقرطين طويلين وناعمين، وخواتم باللون الذهبي، وهو ما أبرز من أناقتها.

التصميم الاصلي للفستان