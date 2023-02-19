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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فنانات قمن بإجراء تعديلات على فساتينهم.. أحلام ودرة جعلوها أكثر احتشاما.. وسلمى أبو ضيف تختار البطانة لتبرز أنوثتها

فنانات أجروا تعديلات
فنانات أجروا تعديلات على تصميمات فستانيهم وأسعارها
  • فنانات قمن بإجراء تعديلات على تصميمات فستانيهم
  • احلام تجري تعديلا من البطن على فستان زهير مراد 
  • درة تغلق فتحة الصدر من مجموعة نعيم خان
  • سلمى ابو ضيف تضيف بطانة لفستان من مجموعة جورج حبيقة
  • أحلام الشامسي تضيف بعض القطع على التوب ليظهر محتشما

 

أغلب الفنانات تختار فساتين لمصممين أزياء عامين، والتي قد يجعل التصميم غير مناسب لارتدائه بين النجمات العرب، لذا أغلبهم يحاولون إجراء بعض التعديلات البسيطة ليجعلن التصميم مناسب لهم بشكل اكبر.

 

فنانات قاموا بإجراء تعديلات على تصميمات فستانينهم وأسعارها

 

 

ومن أبرز الفنانات اللاتي قاموا بتعديل فستانيهم ، كانت المطربة أحلام خلال ظهورها في برنامج عرب ايدول، والفنانة درة، وسلمى أبو، وفي السطور التالية سنقوم بوصف التعديلات التي اجرتها الفنانات على إطلالتهم، وأسعارها .

 

احلام تجري تعديلا من البطن على فستان زهير مراد 

 

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في احدث ظهور في فعاليات برنامج سعودي ايدول، وقامت أحلام بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة .


وظهرت أحلام الشامسي بفستان متوسط الطول بأكمام طويلة باللون الابيض والاسود، مع بعض التطريزات على كامل الفستان وبفرو من اطراف الاكمام باللون الاسود، واختارت على الفستان حذاء باللون الأسود بكعب عالي متناسق مع إطلالتها.

 

وكان فستان أحلام الشامسي من تصميم زهير مراد، وقامت بتعديل بطريقة مثالية ليبدو أكثر احتشاما، وكان التعديل من اكثر التعديلات مثالية التي ظهرت به منذ بدء البرنامج.
 


 

وتركت أحلام الشامسي خصلات شعرها منسدلة على اكتافها بعمله ضفيرة مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها ، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة.

 


 وأكملت أحلام الشامسي، إطلالتها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، وقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو والماسكرا، والكحل باللون الاسود لتبرز من جمال عينيها .

 

وتزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات اللافتة، وقد اختارت قرطين مع خاتم انيق باللون الذهبي، وهو ما اكمل من تفاصيل إطلالتها .

 

درة تغلق فتحة الصدر من مجموعة نعيم خان

 

حضرت الفنانة درة عرض مجموعة مجوهرات جديدة أمس الخميس، في متحف الدوحة، وظهرت بفستان أنيق وجذاب للغاية.

 

وأطلت درة خلال العرض، بفستان لامع باللون البنفسجي الفاتح، طويل بأكمام طويلة ورقبة عالية، وبفتحة من منطقة الصدر، وكان من تصميم مصمم الأزياء نعيم خان .


ووصل سعر فستان الفنانة درة 3995 دولار، أي 122 ألف جنيه، وقد أجرت درة تعديلا بسيطا عليه، فأغلقت فتحة الصدر الطويلة لتجعلها أقصر حتى يكون أكثر احتشاما.


ورفعت درة شعرها لأعلى، مع ذيل حصان، وخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة إنسانية وناعمة.
 

درة



واختارت درة بعض اللمسات الناعمة والملفتة من المكياج،  وتعاونت مع منى جمال التي تعتمد عليها منذ سنوات، فقامت بوضع أحمر الشفاه باللون البيج، مع الآي لاينر، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، مع طلاء الأظافر باللون النبيتي .
 

درة 


واختارت درة بعض الإكسسورات البسيطة والساحرة، وارتدت قرطين ناعمين بشكل دائري باللون الفضي، مع خاتم من نفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالاتها.

درة 
درة 
درة 

 

سلمى ابو ضيف تضيف بطانة لفستان من مجموعة جورج حبيقة

 

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.

 

وتألقت سلمى أبو ضيف فى  حضور حفل مجلة Time الذي أقيم في دبي مؤخرا لتكريم أكثر 100 شخصية مؤثرة.

وارتدت سلمى أبو ضيف فستانا من تصميم اللبناني جورج حبيقة، من مجموعته للأزياء الراقية شتاء وخريف 2023، وجاء لون الفستان بلون العام Viva Magenta.

وكان تصميم الفستان شفافا بالكامل، لكن ياسمين بالتعاون مع الاستايلست ياسمين قناوي، اختارتا تبطينه بطريقة أنيقة ولا تفسد التصميم الأصلي.

 

أحلام الشامسي تضيف بعض القطع على التوب ليظهر محتشما

 

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في احدث ظهور في فاعليات برنامج سعودي ايدول، وقامت احلام بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة .


وظهرت أحلام الشامسي ببدلة باللون الاوف وايت مكونة من بنطال واسع هاي وسط، وعليه توب طويل وبشراشيب من الاسفل مطرز بالخرز بالكامل، وعليه جاكيت اوف وايت بأكمام طويلة وبعض التطريزات من الخرز من الاكتاف، وهو ابرز من اناقتها.
 

وقامت أحلام الشامسي ببعض التعديلات التصميم الأصلي للبدلة فكان التوب مكشوف فقامت بتغطية بعض أجزائه لتظهر بإطلالة أكثر احتشاما.
 

احلام


 

وتركت أحلام الشامسي خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما ابرز من إطلالتها.

 

احلام


 وأكملت أحلام الشامسي، إطلالتها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو والماسكرا، والكحل باللون الاسود لتبرز من جمال عينيها .

 

 

وتزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات اللافتة، وقد اختارت قرطين مع خاتم انيق باللون الفضي، وهو ما اكمل من تفاصيل إطلالتها .

فنانات تصميمات احلام درة سلمى ابو ضيف احلام الشامسي

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