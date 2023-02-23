شاهد| أحلام وأصالة بالزي التقليدي احتفالا بيوم التأسيس السعودي

شاركت النجمتان أصالة وأحلام صورتهما خلال حلقة أمس، من برنامج "سعودي أيدول"، وقد ظهرا كلا منهما ترتديان الزي التقليدي السعودي احتفالا بيوم التأسيس.

أحلام وأصالة بالزي التقليدي في يوم التأسيس السعودي

واختارت أصالة ارتداء فستانا أسود اللون بتطريزات عربية على جانب واحد، ورفعت شعرها لأعلى تاركة خصلات خفيفة مموجة على وجهها، ووضعت اكسسوار شعر على جبتها.

أما أحلام فلجأت للفخامة كعادتها، وارتدت تصميم يشبه العباءة بألوان وتطريزات ساطعة، صممه لها خصيصا لهذا اليوم اللبناني العالمي زهير مراد.

أصالة

ونشرت أحلام على مدار اليوم صورا لها وهي ترتدي عباءات بتصاميم سعودي عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: "أرضٌ عربية، احتضنتْ مجدًا ممتدًّا منذ أكثر من ثلاثة قرونٍ، وعطاءاته مستمرة، أُسس على دعائم راسخة، من بينها لغةٌ خالدةٌ تبوأتْ فيه مكانًا عليًّا،هذه السيوف وأغبرة الخيول وهذه الراية وصلت يوماً من الأيام إلى ارجاء الجزيرة العربية ونشرت دعوة التوحيد الخالصة لله عز وجل".

أحلام

أحلام

أحلام

أحلام