عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد| أحلام وأصالة بالزي التقليدي احتفالا بيوم التأسيس السعودي

أحلام وأصالة في حلقة
أحلام وأصالة في حلقة سعودي أيدول

شاركت النجمتان أصالة وأحلام صورتهما خلال حلقة أمس، من برنامج "سعودي أيدول"، وقد ظهرا كلا منهما ترتديان الزي التقليدي السعودي احتفالا بيوم التأسيس.

 

أحلام وأصالة بالزي التقليدي في يوم التأسيس السعودي

 

واختارت أصالة ارتداء فستانا أسود اللون بتطريزات عربية على جانب واحد، ورفعت شعرها لأعلى تاركة خصلات خفيفة مموجة على وجهها، ووضعت اكسسوار شعر على جبتها.

 

بآلاف الجنيهات .. سعر خرافي لفستان زينة في حلقة صاحبة السعادة|شاهد

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

 

أما أحلام فلجأت للفخامة كعادتها، وارتدت تصميم يشبه العباءة بألوان وتطريزات ساطعة، صممه لها خصيصا لهذا اليوم اللبناني العالمي زهير مراد.

 

أصالة

 

ونشرت أحلام على مدار اليوم صورا لها وهي ترتدي عباءات بتصاميم سعودي عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: "أرضٌ عربية، احتضنتْ مجدًا ممتدًّا منذ أكثر من ثلاثة قرونٍ، وعطاءاته مستمرة، أُسس على دعائم راسخة، من بينها لغةٌ خالدةٌ تبوأتْ فيه مكانًا عليًّا،هذه السيوف وأغبرة الخيول وهذه الراية وصلت يوماً من الأيام إلى ارجاء الجزيرة العربية ونشرت دعوة التوحيد الخالصة لله عز وجل".

 

أحلام
أحلام
أحلام
أحلام
أحلام
احلام وأصالة الزي التلقيدي سعودي ايدول يوم التاسيس السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

بجمبسيوت لامع.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تخطى 50 ألف جنيه.. سعر أقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافتا

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

فنانات قمن بإجراء تعديلات على فساتينهم.. أحلام ودرة جعلوها أكثر احتشاما.. وسلمى أبو ضيف تختار البطانة لتبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

تقارير : ميتا ستبدأ موجة جديدة من تسريح آلاف الموظفين.. تفاصيل

إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة | فيديو

خسائر هائلة في أسهم بورصة أمريكا بسبب محضر الفيدرالي

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

هل تجوز الإنابة في العمرة عن شخص غير قادر ماديا .. اعرف رأي الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولوا الفرح لكابوس..حضور 10 عشيقات لزفاف شاب صيني وعدهم بالزواج واختفى

تخطى 40 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة أصالة نصري من حفلها بالكويت

شاهد| أحلام وأصالة بالزي التقليدي احتفالا بيوم التأسيس السعودي

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

فيديو

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ