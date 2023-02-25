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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. سعر جمبسوت تارا عماد يثير ضجة على السوشيال ميديا

تارا عماد
تارا عماد

تألقت الفنانة تارا عماد، بإطلالة جذابة قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة. 

 

سعر جمبسوت تارا عماد

 

وظهرت تارا عماد، مرتديه جمبسوت باللون الذهبي اللامع بأكمام طويلة وفتحة من الظهر ومن الصدر تبرز من أنوثتها، وهو ما أبرز من رشاقتها .
 

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ووصل سعر جمبسوت تارا عماد 4,305 دولار أمريكي، أي ما يعادل 131396.95 جنيه مصري

 

اختارت تارا عماد، أن تترك شعرها منسدلا وانسيابي على ظهرها واكتافها، وهو ما تتناسب مع ظهورها وإطلالتها.

 

تارا عماد

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت تارا عماد، فى المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر شفاه باللون الروز اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

وأختارت تارا عماد إرتداء أكسسورات بسيطة وناعمة، فقامت بوضع قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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