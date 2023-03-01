شاهد| جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة جيسي عبدو متابعيها بصورة جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة للغاية .

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، قميص باللون الأبيض بتصميم الأوفر سايز بأكمام طويلة مع شورت باللون الأسود ، لتبرز من أناقتها .



وأبرزت جيسي عبدو جمال ملامحها بوضع المكياج مع لمسات رقيقة فوضعت أحمر الشفاه باللون الكشميري الناعم، مع وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

جيسي عبدو

واختارت جيسي عبدو تسريحة انسيابية ناعمة مع ترك خصلات منسدلة عبر أكتافها وظهرها لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.



وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ساعة يد باللون الفضي ونظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.