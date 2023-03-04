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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هيتبروا مني.. مليونير إيطالي يخفي ثروته عن عائلته لسبب صادم

مليونير إيطالي يخفي
مليونير إيطالي يخفي ثروته عن عائلته لسبب صادم

في تصريحات صادمة، قال مليونير إيطالي يبلغ من العمر 26 عامًا بأنه لا يستطيع إخبار والديه عن ثروته لأنهما "سيتبرآن منه" فور معرفتهما.

انتقل والدا المليونير الإيطالي الشاب «جوزيبي فيورنتينو» من صقلية إلى سويسرا خلال طفولته، حيث اعتادا على سماع قصص الأثرياء من المافيا قبل هجرتهما، وهو ما يخشاه الشاب.


أصبح جوزيبي - المقيم حاليًا في زيورخ - ثريًا من خلال التجارة والتسويق الإلكتروني لكنه لم يخبر أسرته عن ثروته لأنهم سيعتقدون بأنه "زعيم مافيا".

ونقلت ميرور عنه قوله: "بالنسبة لوالدي، ثروتي وعملي غير مفهوم، لا يمكنني إخبارهم بالحقيقة لأنهم لن يفهموا أبدًا - لم يسمعوا قط عن إعادة بيع البضائع من أجل الربح أو التجارة الإلكترونية، كل ما يعرفونه عن الثروة السريعة هو المافيا".

 

بداية المليونير الإيطالي 

يحكي: "لقد تدربت في أحد البنوك السويسرية عندما كان عمري 16 عامًا وحصلت على وظيفة بعد ذلك، يعتقد والداي أنني ما زلت أعمل هناك الآن رغم أنني مليونير".

تابع جوزيبي قائلاً: "بدأت ببيع الملابس الصغيرة عبر الإنترنت ولكن بعد ذلك توسعت إلى سلع أكبر، عندما بلغت 23 عامًا تركت وظيفتي في البنك ولم أنظر إلى الوراء منذ ذلك الحين."

أوضح جوزيبي أن "جنوب إيطاليا فقير جدًا ومعظم الأشخاص الذين يملكون المال هناك يعملون في المافيا، إذا كنت تتجول وتتباهى بثروتك بملابس المصممين والساعات الفاخرة والسيارات الفاخرة، فعندئذ يعلم الجميع أنك تنتمي إلى عصابة وهو ما أخشى أن يعتقده والدي ويتبرأوا مني".

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