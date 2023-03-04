عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطوارئ والكوارث التركية: 3 هزات أرضية جديدة ضربت البلاد

الطوارئ والكوارث
الطوارئ والكوارث التركية: 3 هزات أرضية جديدة ضربت البلاد

ضربت 3 هزات أرضية، اليوم السبت، مناطق في جنوب وجنوب شرق تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ولاية أدي يامان جنوب شرق تركيا.

ونقلت عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" تفصيلها، أن الهزة حدثت الساعة 8:27 بالتوقيت المحلي ومركزها قضاء جليكهان في ولاية أدي يامان.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات، وفق "آفاد".

وعند السادسة و 3 دقائق من صباح السبت أيضًا، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوب البلاد، وكانت على عمق 7.23 كم.

أما الهزة الثالثة فكانت بقوة 4.1 درجة ووقعت فجر السبت، بقضاء طوفان بايلي بولاية أضنة جنوب البلاد.

وحدث الزلزال الساعة 03:20 فجرًا على عمق 7 كيلومترات بحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية.

والشهر الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا زلزال مدمر، تسبب بسقوط أكثر من 51 ألف قتيل.

وفي تركيا وحدها قُتل 45089 شخصًا، وأكثر من 6 آلاف في عموم مناطق سوريا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا، وإيواء الملايين في خيام، أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

أكبر زيادة في تاريخ المعاشات.. مفاجأة سارة للمتقاعدين خلال أيام| تفاصيل

صدمة موجعة للأهلي ومنتخب مصر.. إصابة قوية تحرم نجم الأحمر من المشاركة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية مارس الجاري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

برعاية وزارتي التعليم العالي والمالية.. جامعة النهضة والمصريين الافارقة تطلقان منتدى النهضة

أشرف الجزايرلي: حريصون على استمرار نهج التواصل الفعال بين المجتمع الصناعي

دوري أبطال أفريقيا.. التاريخ يقف بجوار الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

2000 جنيه ربح يومي.. كيف استولت منصة هوج بول Hoogpool على أموال المصريين؟

صيام الأيام البيض فى شعبان .. تبدأ من فجر الأحد اغتنمها فرصة لا تتركها

40 جنيها للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 4 مارس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

بدون لحوم.. طريقة عمل فاهيتا المشروم في البيت

أعراض خطيرة تنذر الإصابة بـ جلطة في المعدة| أحذر

فيديو

كارول سماحة تطرح أغنية قطار الساعة الواحدة.. فيديو

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة.. ماذا قال|فيديوجراف

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ