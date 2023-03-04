الطوارئ والكوارث التركية: 3 هزات أرضية جديدة ضربت البلاد

ضربت 3 هزات أرضية، اليوم السبت، مناطق في جنوب وجنوب شرق تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ولاية أدي يامان جنوب شرق تركيا.

ونقلت عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" تفصيلها، أن الهزة حدثت الساعة 8:27 بالتوقيت المحلي ومركزها قضاء جليكهان في ولاية أدي يامان.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات، وفق "آفاد".

وعند السادسة و 3 دقائق من صباح السبت أيضًا، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوب البلاد، وكانت على عمق 7.23 كم.

أما الهزة الثالثة فكانت بقوة 4.1 درجة ووقعت فجر السبت، بقضاء طوفان بايلي بولاية أضنة جنوب البلاد.

وحدث الزلزال الساعة 03:20 فجرًا على عمق 7 كيلومترات بحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية.

والشهر الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا زلزال مدمر، تسبب بسقوط أكثر من 51 ألف قتيل.

وفي تركيا وحدها قُتل 45089 شخصًا، وأكثر من 6 آلاف في عموم مناطق سوريا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا، وإيواء الملايين في خيام، أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.