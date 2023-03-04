قرار متسرع.. تعليق نجم الإسماعيلي السابق على رحيل ميدو

يرى صبري المنياوي نجم الإسماعيلي السابق أن قرار توجيه الشكر لأحمد حسام ميدو والاستغناء عنه كمدرب للدراويش قرار غير موفق.



وقال المنياوي في تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا توجد علاقة بيني وبين ميدو، لكن لاعبي الإسماعيلي كانوا سعداء معه وهناك روح ولكن بدون نتائج".



وواصل "النتائج لم تكن جيدة بسبب وجود العديد من الأزمات داخل الإسماعيلي واللاعبين كانوا يلعبون مجانًا".



وأضاف "الاستغناء عن ميدو قرار فيه تسرع شوية، مجلس الادارة تم تغييره، وكانت مشكلة المجلس السابق هي الازمات المادية، هل المجلس الحالي هيدفع فلوس؟".



وأردف المنياوي "المحافظة تمنح النادي "فتات" عكس محافظة الاسكندرية مثلا مع نادي الاتحاد، الكورة احتراف ومحتاج تدفع فلوس".