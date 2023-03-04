عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

صدى البلد

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ،شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن 3 شارع الأمل من الزهور بالحضرة الجديدة والتحفظ علي موتور ونش و كمية من حديد التسليح والأخشاب وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حوار مفتوح حول تطبيق الفاتورة الإلكترونية بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من فك شدة خشبية بالناصرية وكذا إزالة أعمال مخالفة على أرض زراعية بقرية فلسطين فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الأول علوى بشارع قرطبة بالكينج بحرى.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة الحريري وفك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

الاسكندرية الأراضى الزراعية البناء المخالف إزالة التعديات رؤساء الاحياء المتابعة الميدانية محافظ الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. أردني يطعن زوجته و3 من أقاربها

موعد الأيام البيض وفضل صيام النصف من شعبان .. اغتنموها في هذه التوقيتات

فرنسا تترقب مظاهرات غير مسبوقة لـ شل حركة البلاد

أجور المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة والموظفين بعد زيادات المرتبات| الحكومة توضح بالأرقام

مطالب بتحقيق عاجل.. أنباء عن تسمم فتيات بمدارس إيرانية وبريطانيا تتدخل

تباع في محل أنتيكات.. منى زكي تفقد شيء ثمين يخصها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون| احترس

فستان يكشف عن تاتو.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة وجذابة.. شاهد

بلقيس فتحي تخطف أنظار متابعها خلال إحيائها فرح بجدة

من غير فلوس.. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

فاروق الباز يرد على إمكانية حدوث زلزال وتسونامي في مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ