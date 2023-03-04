مصر ستصبح بوابة روسيا إلى أفريقيا .. تقارير أمريكية تبرز التعاون بين القاهرة وموسكو

سلطت تقارير أمريكية الضوء علي مساعي مصر وروسيا من أجل اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة الثنائية، وخلق فرص أعمال مربحة للجانبين للمستثمرين في كلا البلدين.

أصدرت مصر تراخيص لـ 34 شركة روسية الشهر الماضي لتصدير منتجات المأكولات البحرية إلى البلاد حيث توفر القاهرة مواد غذائية بأسعار معقولة.

وبدأت مصر في استيراد زيت الطهي الروسي، وهو أرخص من الزيوت الإندونيسية والماليزية. وفي محاولة لتسهيل مثل هذه المعاملات، أدرج بنك روسيا الجنيه المصري في يناير من بين العملات التسع التي حددها أسعار الصرف الرسمية.

17.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس

ويقول محللون إن التجارة بين روسيا ومصر بالروبل والجنيه المصري مكسب لكلا البلدين بالنظر إلى العقوبات الغربية على موسكو.

بلغ إجمالي التجارة بين مصر وروسيا 17.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة 21٪ إلى 544.1 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، ارتفاعًا من 449.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في هذا السياق، قال وزير الخارجية سامح شكري يوم 31 يناير إن واردات القمح هي حجر الزاوية في العلاقة بين القاهرة وموسكو وأن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان هي أكبر مستورد للحبوب في العالم. وقال شكري إن التجارة بين البلدين بلغت ستة مليارات دولار في عام 2022.

كانت روسيا خامس أكبر مصدر لمصر في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 بقيمة 3.7 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مصر بوابة روسيا نحو الأسواق الأفريقية

بالإضافة إلى الحبوب، تشمل واردات مصر من روسيا أيضًا الحديد والصلب والنحاس والخشب والوقود المعدني والآلات والمعدات الكهربائية والقاطرات وعربات الشحن ومعدات السكك الحديدية.

وتشمل واردات روسيا من مصر الفواكه والخضروات والبلاستيك والصابون والملح والكبريت والاسمنت.

وقالت الخبيرة الاقتصادية المقيمة في القاهرة حنان رمسيس في تصريحات صحفية إن ذلك من شأنه المساعدة في انخفاض الأسعار وحل أزمة التضخم. وأضافت أن "استيراد السلع الرخيصة من روسيا سيجعل المنتجات البديلة، وخاصة المواد الغذائية، متاحة في السوق المحلية. مما يحارب ذلك جشع التجار في مصر.. ومثل هذه الخطوة ستعزز المنافسة، مما سيساعد على خفض الأسعار أيضا."

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن روسيا تسعى لزيادة تجارتها الخارجية مع الصين والدول العربية وإفريقيا في ظل العقوبات الغربية. وأضافت: "مصر قد تصبح بوابة روسيا إلى الأسواق الأفريقية على المدى الطويل".