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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من 1000 لـ50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على السيارات باستثناء هذه الأنواع

صدى البلد

يعتبر قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من القوانين الهامة التي خرجت للنور بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 ويأتي هذا القانون لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على  البيئة عن طريق تقليل الاعتماد على السيارات المستخدمة للوقود والبنزين أملا في الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة من هذا النوع من السيارات والذي يكون له تداعيات سلبية ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي.

رسوم ورادة بالقانون على السيارات

فرض قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات رسومث تبدأ من 1000 جنيه ولا تتخطى 50 ألف جنيه، ولمرة واحدة، وتقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي وتصدر هذه الشهادة على كل من هذه السيارات:

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المعدة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط “بنزين - ديزل أو نصف ديزل”.

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.

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