معركة الـ«ميفيبريستون» تشتعل .. البيت الأبيض يعلن الحرب على تحركات الجمهوريين لفرض منع الإجهاض.. إدارة بايدن: قرار خطير من المتطرفين.. والأمر محل دراسة داخل المحاكم

يبدو أن قضية الإجهاض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حرب مشتعلة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وآخر فصول تلك المعركة، كانت خاصة بأقراص الـ"ميفيبريستون"، وهي الحبوب الأساسية للإجهاض داخل ولايات أمريكا منذ أكثر من عقدين من الزمان، والوسيلة الأكثر انتشارا لهذا الغرض، وذلك في ظل محاولة الجمهوريين في الحد من انتشار هذا الدواء لمحاربة الإجهاض الذي يحارب لحظره رسميا داخل أمريكا.

ويأتي تجديد الأزمة، بعد إعلان البيت الأبيض رفض الممارسات التي تهدد بيع هذا الدواء، وتعهدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير الدواء في ظل الإجراءات القانونية داخل الدولة، وذلك في تحدى واضح لتحركات الجمهوريين بهذا الشأن، وذلك لتظل تلك القضية محلا للجدل بين الحزبين، خصوصا مع قرب المعركة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، والمقرر إقامتها في 2024.

قرار خطير من المتطرفين وسنحاربه

وصفت إدارة بايدن الجمعة جهود الجمهوريين لثني الصيدليات عن توزيع حبوب الإجهاض بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، وقد جاء البيان الصادر من البيت الأبيض بخصوص تلك الأزمة، بعد قرار سلسلة صيدليات Walgreen المنتشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم صرف الحبوب في ما يقرب من عشرين ولاية حيث هددهم المدعون العامون في الحزب الجمهوري بإجراءات قانونية بموجب قانون كومستوك للقرن التاسع عشر.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض: "هذا كله جزء من جهد مستمر من قبل المتطرفين المناهضين للإجهاض الذين يريدون استخدام هذا القانون الغامض لفرض حظر خلفي على الإجهاض"، وتابع جان بيير: "الرئيس جو بايدن سيواصل دعم الوصول إلى هذا الدواء المهم في حدود القانون".

وعن كيفية مناهضة تلك التحركات، والخطوات المنتظرة بهذا الشأن، رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، تحديد الخطوات التي ستتخذها الإدارة أو ما إذا كانت قد تحدثت إلى Walgreens أو سلاسل صيدليات أخرى حول وصول حبوب الإجهاض للمواطنين.

المستهدف هو الميفيبريستون

ويعد العقار المعني بتلك التصريحات هو عقار الميفيبريستون، وهو عقار موجود في السوق منذ أكثر من عقدين، ويستخدم بانتظام لإدارة الإجهاض والإجهاض ويستخدم في أكثر من 60 دولة، وتعد حبوب الإجهاض هي الطريقة الأكثر شيوعًا لإنهاء الحمل في الولايات المتحدة وأصبحت محط اهتمام الجماعات المناهضة للإجهاض والمسؤولين الجمهوريين الذين يسعون إلى منع الوصول إليها في ولاياتهم.

ووفقا لتقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية، بداية المعركة على الدواء بدأت مع قيام مجموعة من الأطباء والمجموعات الطبية المحافظة برفع دعوى قضائية لإلغاء موافقة إدارة الغذاء والدواء على الميفيبريستون، حيث يمكن لقاضٍ فيدرالي أن يحكم بقطع الوصول إلى الدواء في جميع أنحاء البلاد في أي وقت، فيما تعهدت إدارة بايدن بالاستئناف بسرعة على أي حكم يمنع الناس من الحصول على الحبوب.

استغلال قانون الرذيلة

وعن التحركات القانونية، أشارت جان بيير إلى أن وزارة العدل أصدرت مذكرة في وقت سابق من هذا العام تتعارض مع الحجج التي أدلى بها المدعون العامون في الحزب الجمهوري حيث أنهم روجوا إلى أن قانون كومستوك الذي مضى عليه أكثر من قرن ، والمتعلق بتوزيع "الرذيلة"، يحظر إرسال حبوب الإجهاض بالبريد.

فيما قالت ماري زيجلر، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمتخصصة في حقوق الإجهاض ، إلى أن Walgreens والصيدليات الأخرى لا تزال معرضة للخطر من الناحية القانونية على الرغم من دعم إدارة بايدن ، نظرًا للميل المحافظ للقضاء الفيدرالي الذي يوازن الآن ما إذا كان يمكن الاستغناء عن الحبوب - واحتمال أن الرئيس المستقبلي يمكن أن يعكس المسار.

وفي ردها على سؤال "هل أعتقد أن هناك سببًا يدعو Walgreens للقلق؟، أجابت ماري: " بالتأكيد نعم"، وقالت إن موقف وزارة العدل غير المتعلق بالإنفاذ يعتمد على من هم في البيت الأبيض، ولكن درجة الحذر تثير الدهشة، فحتى الآن لم يتم رفع أي دعاوى، ويستند تهديد مسؤولي الدولة إلى تفسير واسع جدًا لقانون لم يتم تطبيقه لأكثر من 100 عام، لذا فإن هذا نفور من المخاطرة إلى أقصى الحدود.

الشركة تستجيب للضغوط حتى في ولايات لا تحظر الإجهاض

وكانت الشركة المالكة لسلسلة صيدليات Walgreens، قد أعلنت يوم الخميس أن الشركة أبلغت المدعين العامين الذين يزيد عددهم عن 20 ولاية والذين ضغطوا عليهم حتى لا يصبحوا موزعين معتمدين للميفبريستون، أنهم لن يفعلوا ذلك في ولاياتهم - بما في ذلك بعض الولايات التي لا تحظر حاليًا الإجهاض أو الاستخدام من الحبوب، مثل ألاسكا وأيوا وكانساس ومونتانا.

ولم تكن تلك الصيدليات هى الوحيدة التي تعرضت لتلك التهديدات، حيث كانت هناك صيدليات أخرى مارس المدعون العامون الجمهوريون ضغوطًا عليها لعدم صرف حبوب الإجهاض، بما في ذلك Albertsons و Costco و CVS و Kroger و Rite Aid و Walmart، ولكن تلك الصيدليات لم تستجب لتلك الطلبات المتكررة.

الأمر محل دراسة داخل المحاكم

ولايزال تلك القضية محل دراسة قضائية، حيث تدرس المحاكم في تكساس ونيو مكسيكو وأماكن أخرى الحجج حول ما إذا كان قانون كومستوك يمنع تسليم حبوب الإجهاض بالبريد، في المقابل يستكشف المدعون العامون الجمهوريون والمجموعات المناهضة للإجهاض استراتيجيات قانونية أخرى لمنع الوصول إلى الأدوية.

وقال المدعي العام في كانساس، كريس كوباتش، وهو جمهوري، إنه مستعد لمقاضاة الصيدليات بموجب قانون المنظمات المتأثرة والفاسدة Racketeer إذا مضوا قدمًا في الحصول على اعتماد لتوزيع حبوب الإجهاض، وأكمل كوباتش: "من الواضح أن والجرينز أدركت أن مكتبي كان جادًا بشأن هذا".

ليس "كومستوك" فقط .. مناهضو الإجهاض يدرسون قوانين أخرى

فيما أكد زاكاري كيستر، المستشار العام للطلاب من أجل الحياة، أن منظمته ومعارضي الإجهاض الآخرين يبحثون أيضًا في استخدام قوانين حماية المستهلك الفيدرالية والولاية ، بما في ذلك قانون الممارسات التجارية الخادعة لدى بعض الولايات ، لمقاضاة الصيدليات التي توافق على ملء الوصفات الطبية حبوب، وقال: "الحظر في كانساس مفروض، ولكن هذا لا يهم إذا كان مقدم الخدمة أو الصيدلي يدلي ببيان كاذب حول عقار غير آمن ويفشل في الكشف عن المخاطر، فإذا تعرضت امرأة للأذى ، فيمكنها هي أو زوجها أو صديقها رفع دعوى".

ولكن تلك الآراء تعارضها تقارير الجهات الطبية المنوط بها متابعة الأدوية بأمريكا، فقد أشارت إدارة الغذاء والدواء (FDA) مرارًا وتكرارًا إلى سجل سلامة الحبوب وانخفاض معدل المضاعفات - أقل من العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية – وقد خففت الوكالة القيود المفروضة على الدواء على مدى السنوات القليلة الماضية.

قرار تاريخي بإلغاء الحق فى الإجهاض

وتأتي تحركات الحزب الجمهوري بعد الانتصار الكبير الذي حققوه السنة الماضية، حيث ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق للإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973، ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل، بحسب "سكاى نيوز".

من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز، أنه من المؤكد أن القرار الذى أعلنته أغلبية القضاة المحافظين لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بشكل جذرى من خلال قلب سابقة 1973 التاريخية سيشعل عاصفة سياسية ويؤدى إلى خليط معقد من قوانين الدولة التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه.

جدير بالذكر، أنه في 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.