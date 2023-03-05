خبير: خطورة التعليم المفتوح بدأت في جميع المجالات

أكد رفعت فياض كاتب صحفي متخصص فى ملف التعليم، أنه كان ضد وقف ضد تجربة التعليم المفتوح لمدة 7 سنوات، موضحًا أن التعليم المفتوح أول بداية له كان فى تجارة الإسكندرية بعام 1990، وبعد ذلك بدأت التجربة فى جامعة عين شمس وجامعة القاهرة فى عام 1991.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الهدف من التعليم المفتوح هو اتاحة الفرصة أمام الأشخاص الذين لم يستكملوا تعليمهم، من أجل الحصول على الشهادة الجامعية.

ولفت إلى أن التعليم المفتوح فى بعض الأوقات أصبح باب خلفي لـ دخول لـ الجامعات، موضحًا أن الطالب فى حالة عدم تحقيق مجموع ودخول جامعة معينة، يستطيع دخولها من خلال التعليم المفتوح.

وأوضح أن خطورة التعليم المفتوح بدأت فى جميع المجالات، لآن ذلك أصبح العدو لـ التعليم الفني، مضيفا:" الكثير ترك التعليم الفنى وذهب لـ التعليم المفتوح".

وأشار إلى أن الجامعات فى بعض الأوقات كان بها عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح، وأن شهادة التعليم المفتوح كانت تساوي الشهاد العامة التى يحصل عليها الطالب بعد الثانوية العامة.

وتابع: "خريج التعليم المفتوح لا يحضر بالجامعة كل الأيام، ولا يحصل على معلومات كافية" وأوضح أن هناك جامعات كانت تستقبل طلاب تعليم مفتوح ثلاث أضعاف ما يتم فبولهم من طلاب خريجي الثانوية العامة.