عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة قنا تستعرض قصص نجاح خريجى مركز التدريب المهنى

قصص نجاح لشباب خريجى
قصص نجاح لشباب خريجى مركز التدريب المهنى

عرضت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، قصص نجاح خريجى التدريب المهنى بالمراكز التابعة للمديرية داخل المحافظة على مهن المساحة ولحام الكهرباء ، وذلك بعد بدء عملهم الخاص داخل الشركات العاملة في المحافظة ، والاستفادة من البرامج التدريبية الحاصلين عليها داخل مراكز التدريب المهنى ، وذلك تنفيذا ً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة خريجى التدريب المهنى من الشباب بعد انتهاء برامج التدريب المهنى التى يحصلون عليها من مراكز التدريب او الوحدات المتنقلة للتأكد من حصولهم على فرص عمل او بدء مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الاجهزة المعنية .

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية  ، انه تم متابعة خريجى التدريب المهنى من الشباب بعد انتهاء برامج التدريب المهنى التى حصلوا عليها بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مهنتى المساحة ولحام الكهرباء ، وأسفرت نتيجة المتابعة عن حصول المتدرب محمد أحمد علي حزين أحد خريجي مركز التدريب المهني بقفط على فرص  عمل  بمهنة  ( مساح عام )  بشركة الرضا للمقاولات العامة ، والمتدرب طه جمال حسين مصطفى أحد خريجي مركز التدريب المهني بدأ عمله الخاص بمهنة  ( لحام كهرباء )  بشركة جابر للمقاولات العمومية ، والمتدرب محمد السيد هلالي السمان بدأ عمله الخاص بمهنة  ( مساح عام )  بشركة ليدرز بسوهاج ، والمتدرب علي بغدادي عادل ابراهيم والذى بدأ عمله  بمهنة  ( لحام كهرباء )  مصنع أر تي فينتشر في المنطقه الصناعيه بكلاحين قفط  .

 

فرص عمل مناسبة في مصانع وشركات القطاع الخاص

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية تتابع عن كثب خريجى التدريب المهنى وذلك للتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة في مصانع وشركات القطاع الخاص سواء وفرتها المديرية لهم بعد انتهاء التدريب أو حصلوا عليها بجهودهم ، حتى يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع ويصبح لها مصدر رزق تكتسب منه مما تعلمته في التدريب المجاني بالمركز التابع للمديرية 

334924057_160573783456363_3971347664962202981_n
334924057_160573783456363_3971347664962202981_n
334916995_1199358584117075_4923417715579358824_n
334916995_1199358584117075_4923417715579358824_n
334895171_910606290186314_4777620496552262643_n
334895171_910606290186314_4777620496552262643_n
القوى العاملة محافظة قنا التدريب المهنى وزير القوى العاملة الوحدات المتنقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تغريدة جديدة لباحث الزلازل الهولندي: ترقبوا.. تحذيرات من الأرصاد حول حالة الطقس اليوم

الداخلية : غداً الإثنين آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لحج القرعة

تطبق غدا..15% زيادة للإيجار القديم للأشخاص الأعتبارية وطرد المستأجر المخالف

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

خبايا وأسرار..مسئول أمريكي يكشف عن لقائه بالرئيس الصيني في هذا الوقت

أنا طمعت وعملت في نفسي مصيبة..تصريحات صادمة من إحدى ضحايا "هوج بول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. نوع من العصير يحميك من الشيخوخة والسرطان

نجاة راكب دراجة هندي من الموت بمعجزة.. شاهد

صور جديدة للفنان أحمد السعدنى وحسين فهمى من سره الباتع

نانسي عجرم بفستان مثير خلال جولتها الغنائية بأمريكا.. سعره خرافي

فيديو

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

27 عملية في هذه المناطق.. حورية فرغلي تكشف سرا لأول مرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ