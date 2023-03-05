قوى عاملة قنا تستعرض قصص نجاح خريجى مركز التدريب المهنى

عرضت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، قصص نجاح خريجى التدريب المهنى بالمراكز التابعة للمديرية داخل المحافظة على مهن المساحة ولحام الكهرباء ، وذلك بعد بدء عملهم الخاص داخل الشركات العاملة في المحافظة ، والاستفادة من البرامج التدريبية الحاصلين عليها داخل مراكز التدريب المهنى ، وذلك تنفيذا ً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة خريجى التدريب المهنى من الشباب بعد انتهاء برامج التدريب المهنى التى يحصلون عليها من مراكز التدريب او الوحدات المتنقلة للتأكد من حصولهم على فرص عمل او بدء مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الاجهزة المعنية .

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية ، انه تم متابعة خريجى التدريب المهنى من الشباب بعد انتهاء برامج التدريب المهنى التى حصلوا عليها بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مهنتى المساحة ولحام الكهرباء ، وأسفرت نتيجة المتابعة عن حصول المتدرب محمد أحمد علي حزين أحد خريجي مركز التدريب المهني بقفط على فرص عمل بمهنة ( مساح عام ) بشركة الرضا للمقاولات العامة ، والمتدرب طه جمال حسين مصطفى أحد خريجي مركز التدريب المهني بدأ عمله الخاص بمهنة ( لحام كهرباء ) بشركة جابر للمقاولات العمومية ، والمتدرب محمد السيد هلالي السمان بدأ عمله الخاص بمهنة ( مساح عام ) بشركة ليدرز بسوهاج ، والمتدرب علي بغدادي عادل ابراهيم والذى بدأ عمله بمهنة ( لحام كهرباء ) مصنع أر تي فينتشر في المنطقه الصناعيه بكلاحين قفط .

فرص عمل مناسبة في مصانع وشركات القطاع الخاص

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية تتابع عن كثب خريجى التدريب المهنى وذلك للتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة في مصانع وشركات القطاع الخاص سواء وفرتها المديرية لهم بعد انتهاء التدريب أو حصلوا عليها بجهودهم ، حتى يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع ويصبح لها مصدر رزق تكتسب منه مما تعلمته في التدريب المجاني بالمركز التابع للمديرية

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