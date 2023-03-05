رئيس جامعة المنوفية يفتتح ورشة عمل البرنامج التدريبي "كن ريادي"

افتتح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بإفتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي كن ريادي، بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة ،والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم درويش والدكتورة إلهام غنيم وكيلا كلية الزراعة ،وعدد كبير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر وممثلي شركة إنرووت للتنمية Enroot Development حيث يأتي التدريب ضمن تفعيل البرتوكول المبرم بين الجامعة والشركة.

أعرب الدكتور أحمد القاصد عن سعادته بالمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء شخصية الطلاب وقدم التهنئة للحضور والطلاب ومنسوبي الجامعة بليلة النصف من شعبان.





وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتى انطلاقا من حرص جامعة المنوفية على تنظيم الدورات التدريبية التي تهدف إلى التطوير المستمر لمهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل و نشر ثقافة ريادة الأعمال، موضحا أن ورش عمل برنامج "كن_ريادي" تهدف إلي تدريب طلاب جامعةالمنوفية علي عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية مهاراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل و زيادة وعي الطلاب بأهمية ريادة الأعمال والتعرف على سمات رائد الأعمال وتقييم الفرص المتاحة لتأسيس المشروعات

واضاف القاصد أن جامعة المنوفية تحرص علي إعداد الطالب ليكون ناجحا في المجتمع وأن الجامعة أبرمت العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة لهذا الهدف وتنمية قدرات الطلاب الحياتية والتأهيل لسوق العمل مشيرا إلي أن هناك العديد من المشروعات التي تحتاج رأس مال صغير بإمكان الشباب البدء بها ولأن كثيرا من الشركات العالمية الكبيرة بدأت بفكرة، ودعا الطلاب إلي دراسة سوق العمل واختيار فكرة البدء في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة، مؤكدًا عل دعم الجامعة الكامل للطلاب والأنشطة الطلابية المختلفة.

وأشار الدكتور أيمن عيسى إلي أن ورش العمل تهدف إلي نشر ثقافة ريادة الأعمال بما يتماشي مع متطلبات العولمة والجمهورية الجديدة، مؤكدًا علي أن كلية الزراعة تقدم الدعم الكامل للطلاب لإنشاء المشروعات الصغيرة بالمجال الزراعي والتنمية الزراعية الشاملة.

وأضافت الدكتورة إلهام شاهين أن أسرة "طلاب من أجل مصر " تستهدف أحد الموضوعات الحيوية الهامة والخاصة بريادة الأعمال والتى تنبثق من الأهداف التنموية والتطبيقية لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠. مشيرة إلي أن التدريب تحت عنوان "كن رياديا " يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخها فى الشباب المصري فالريادة تعمل على ترسيخ لكثير من القيم الإيجابية، والتى يجب أن يتسم بها الطالب من تعاون بناء ومشاركة فعالة فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة .

وجدير بالذكر أن برنامج "كن ريادي" يستهدف ٥٠٠ طالب وطالبة من طلبة وخريجي جامعة المنوفية لتنمية معرفة الطلاب بأسس ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.