عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح ورشة عمل البرنامج التدريبي "كن ريادي"

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

افتتح  اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بإفتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي كن ريادي، بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة ،والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم  درويش والدكتورة إلهام غنيم  وكيلا كلية الزراعة ،وعدد كبير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأسرة  طلاب من أجل  مصر وممثلي شركة إنرووت للتنمية  Enroot Development  حيث يأتي التدريب  ضمن تفعيل البرتوكول المبرم بين الجامعة والشركة.

أعرب الدكتور أحمد القاصد عن سعادته بالمشاركة في الأنشطة  الطلابية التي تساهم في بناء شخصية الطلاب  وقدم التهنئة للحضور والطلاب ومنسوبي الجامعة بليلة النصف من شعبان.
 

رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق ماراثون طلاب من أجل مصر

204 محاضر تموينية.. محافظ المنوفية: ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر


وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتى انطلاقا من حرص جامعة المنوفية على تنظيم الدورات التدريبية التي تهدف إلى التطوير المستمر لمهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل و نشر ثقافة ريادة الأعمال، موضحا أن ورش عمل برنامج "كن_ريادي" تهدف إلي تدريب طلاب جامعةالمنوفية علي عمل المشروعات  الصغيرة  ومتناهية الصغر وتنمية مهاراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل و زيادة وعي الطلاب  بأهمية ريادة الأعمال والتعرف على سمات رائد الأعمال وتقييم الفرص المتاحة لتأسيس المشروعات

واضاف القاصد أن جامعة المنوفية تحرص علي إعداد  الطالب ليكون ناجحا في المجتمع وأن الجامعة أبرمت العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة لهذا الهدف وتنمية قدرات الطلاب الحياتية والتأهيل لسوق العمل  مشيرا إلي أن هناك العديد من المشروعات التي تحتاج رأس مال صغير بإمكان الشباب البدء بها ولأن  كثيرا من الشركات العالمية الكبيرة بدأت بفكرة، ودعا الطلاب إلي دراسة سوق العمل واختيار فكرة البدء في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة، مؤكدًا عل دعم الجامعة الكامل للطلاب والأنشطة الطلابية المختلفة.

وأشار الدكتور أيمن عيسى إلي أن ورش العمل تهدف إلي  نشر ثقافة ريادة الأعمال بما يتماشي مع متطلبات العولمة والجمهورية الجديدة، مؤكدًا علي أن كلية الزراعة تقدم الدعم الكامل للطلاب لإنشاء المشروعات الصغيرة بالمجال الزراعي والتنمية الزراعية الشاملة.

وأضافت الدكتورة إلهام شاهين أن أسرة "طلاب من أجل مصر " تستهدف أحد الموضوعات الحيوية الهامة والخاصة بريادة الأعمال  والتى تنبثق من الأهداف التنموية والتطبيقية  لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.  مشيرة إلي أن التدريب تحت عنوان  "كن رياديا " يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخها فى الشباب  المصري فالريادة  تعمل على ترسيخ لكثير من القيم الإيجابية،  والتى يجب أن يتسم بها الطالب من تعاون بناء ومشاركة فعالة فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة .

وجدير بالذكر أن برنامج "كن ريادي" يستهدف  ٥٠٠ طالب وطالبة من طلبة وخريجي جامعة المنوفية  لتنمية معرفة الطلاب بأسس ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

المنوفية المشروعات الصغيرة الانشطة الطلابية الدورات التدريبية جامعة المنوفية سوق العمل رئيس جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

ترشيحاتنا

"حصان طروادة".. ذعر أمريكي بسبب استخدام الصين رافعات الموانئ للتجسس

من يؤخر صلاة العصر في الأيام البيض من شعبان.. الإفتاء: احذروه

بشائر رمضان تتوالى|5 هدايا من الرئيس للمصريين.. ومفاجأة سارة في أسعار الفراخ والياميش

جولة مفاجئة لوزير الصحة بمدينة السلام..مخالفات بالجملة ما بين غيابات وإه‍مال وعشوائية

الشرطة الباكستانية تفشل في القبض على عمران خان رئيس الوزراء الأسبق..تفاصيل

روسيا تفاجئ الجميع بطائرة ليلية بدون طيار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير كفتة الحاتي بوصفة اقتصادية

بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب وهل تختلف حسب النوع؟

نشرة المرأة والصحة| أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية.. من الأجمل رانيا يوسف أم نجمة هوليوود؟

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ