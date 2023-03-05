رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق ماراثون طلاب من أجل مصر

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تدشين الماراثون الطلابي

لأسرة "طلاب من أجل مصر" والذي يهدف إلى تدعيم العمل الطلابي لأسر كليات الجامعة عامة وأسرة طلاب من أجل مصر خاصة.



أكد القاصد أهمية الرياضة للصحة البدنية والنفسية مشيراً ان الرياضة شيء أساسي وضروري لصحة الانسان، ومن ابسط الرياضات التي يمكن للإنسان أن يمارسها يوميا هي رياضة الجري لانها متوفرة وموجودة أينما حللت هذا وحث القاصد الشباب خاصة والجموع علي الاهتمام بممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل.

وبدأ الماراثون بالعرض التقديمي بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة ممثلين عن جميع كليات الجامعة ثم انطلق الماراثون للجري في ملعب استاد جامعة المنوفية لمسافة ١٥٠٠ متر

حضر الماراثون عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وطلاب وطالبات الجامعة ومحمود خليفة رئيس إتحاد طلاب جامعة المنوفية وميار سامي نائب رئيس إتحاد الجامعة شارك في تنظيم الماراثون الدكتور محمد شاهين الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.