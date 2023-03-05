رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها في تلا

تفقد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu، الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا .

وتفقد المهندس محمد نجيب، مشروع الصرف الصحى بقرية البندارية وتابع الموقع العام لإنشاء محطة رفع البندارية للتعرف على حالة سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ .

وأوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال و خطة التوريدات الميكانيكية بمشروعات كفر قرشوم و كوم الشيخ عبيد وعزبة أحمد رشيد تسير وفقا للجدول الزمني، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال التوريدات لسرعة انجاز الأعمال .

كما شدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .