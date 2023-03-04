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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفد كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام للمحافظة، اليوم، الأب برنابا فانوس والأب إنجيلوس مسعود راعيا كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

في بداية اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالحضور ، مؤكداً أن المحافظة لا تدخراً جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

كما أكد أن أبناء مصر جميعاً نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكافة المصريين.

وأعرب الوفد عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على جهده الملموس على أرض المحافظة ، مشيدين بالدور الحيوي الذي يقوم به لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بأرجاء المحافظة، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتقديم الدعم اللازم ، متمنين له دوام التقدم والرقي  والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر دوام التقدم والرقي  والاستقرار للبلاد  تحت  القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

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من جانبه قال محافظ المنوفية إننا مستمرون وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء وأهالي شعب المحافظة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية ، وتقديم كافة أوجه سبل الدعم اللازم والرعاية الشاملة لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

المنوفية حياة كريمة المشروعات التنموية محافظ المنوفية تطوير البنية التحتية

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