شالها فورا .. ممنوع مرور الطلاب من أمام المكتب .. لافتة تثير الجدل بهندسة المنوفية .. ورد فعل قوي من رئيس الجامعة | القصة كاملة

انتشرت حالة من الجدل بين طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية عقب تداول صورة لـ لافتة مكتوب عليها "ممنوع مرور الطلاب من أمام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم منعا للمساءلة القانونية ".

لافتة علقها رئيس قسم القوي الميكانيكية أمام مكتبه لمنع مرور الطلاب من أمام المكتب وذلك تنظيما للعمل .

لاقت اللافتة جدلا كبيرا ومعارضة على صفحات السوشيال ميديا والفيس بوك حيث أكد بعض الطلاب أن الأمر مزعج متسائلين " هل هناك قانون جديد يعاقب الطلاب في حاله مرورهم من أمام مكتب رئيس القسم ".

اللافتة مثيرة للجدل

وفي أول رد من رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية ، أكد الدكتور إسماعيل صقر، رئيس القسم ، أن الغرض من وضعه لافتة بعدم مرور الطلاب أمام مكتبه بسبب إحداث الطلاب حالة من الهرج أثناء انعقاد الاجتماعات خلال مرورهم دون الالتفات إلى مراعاة الآداب العامة.

وأضاف أن اللافتة كان غرضها التنظيم أثناء مرور الطلاب وعدم إحداث صوت عالٍ وإزعاج يضر العمل اليومي، موضحا أن مكتبه مفتوح للجميع، ويستمع إلي الطلاب يوميا وكذلك أعضاء هيئة التدريس ويتواصل بشكل مباشر مع الطلاب.

إزالة اللافتة

وأشار رئيس القسم، إلى أنه تمت إزالة اللافتة؛ منعا للجدل والإحراج، وأنها كان هدفها التنظيم، حيث إن الجامعة مكان للعلم، وقد يحدث من الطلاب خرق التعليمات.

وأوضح أن المكتب مفتوح للجميع من الطلاب، ومن يريد التواصل معه يذهب إليه بشكل مباشر، مشددا على أنه يتواصل بشكل مباشر مع الطلبة دون وسيط بما يحقق مصلحتهم.

وفي نفس السياق أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أنه تم تكليف عميد كلية الهندسة بالتحقيق في واقعة تعليق لافته أمام مكتب رئيس قسم بالكلية تتضمن " ممنوع مرور الطلاب من أمام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم منعا للمساءلة القانونية ".

وأكد رئيس جامعة المنوفية في تصريحات خاصة، أنه كلف عميد الكلية بعمل مذكره لتوضيح أسباب تعليق اللافتة وإبعاد الأمر للتحقق من الواقعة، موضحا أن كلية الهندسة تعتمد على الساعات المعتمدة التي تتمثل في اللقاء المباشر مع الطلاب.

وأضاف القاصد أن هناك تواصل مباشر مع الطلاب في الكليات وهو هدف الجامعة .