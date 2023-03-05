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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور نور والسقا ومكي يبحث عن عروسة..أبرز لقطات برومو مسلسل "الكبير أوي"

مربوحة والكبير
مربوحة والكبير

شهد البرومو الرسمي الأول للموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، العديد من المواقف الكوميدية، وأحداث العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، الذي سينطلق خلال أيام.

 

 

وظهر في البرومو عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة نور اللبنانية التي تقوم بدور معالجة زوجية تحاول حل مشكلات مربوحة والكبير الزوجية بعد تفكيره في الزواج من غيرها، كما يظهر أيضا الفنان أحمد السقا في مزرعة الخيول الخاصة به. 

 

أيضا يشهد المسلسل تطور فكرة مهرجان المزاريطة، لنادي يملكه حزلقوم، وتعود مربوحة بنيو لوك ومحاولة لإنقاذ زواجها من الكبير بأطقم جديدة.

 

مسلسل الكبير أوي 

 

حقق الموسم السادس من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، وتمكن مخرجه أحمد الجندي من استعادة الحالة الكوميدية التي كان عليها العمل في انطلاقته الأولى، بعد الاستعانة بأبطال جدد على رأسهم مربوحة“رحمة أحمد”، وتقديم مشاهد كوميدية في مهرجان المزاريطة بنسخته الأولى. 

من المتوقع أن يعود مهرجان المزاريطة للسنة الثانية على التوالي ضمن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”،الذي سيعرض عبر قنوات ON، خلال شهر رمضان المقبل.

 

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