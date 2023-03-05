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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رمضان عبد المعز: تخزين السلع واستغلال حاجات الناس عمل شيطاني

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

طالب الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، التجار والأشخاص بعدم تخزين السلع واستغلال حاجات الناس  موضحا أن الله -عز وجل-  أمرنا بالإنفاق وعدم الاكتناز واستغلال حاجة الناس.

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وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الشيطان يدفع الإنسان إلى الفواحش واستغلال حاجات الناس في التجارة واللعب بأقوات النا مستشهدا بقوله تعالى "أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، مضيفًا: “الله - سبحانه وتعالى- يقول لنا في القرآن الكريم لا تخزنوا أو تكتنزوا”.

وأضاف: الله- سبحانه وتعالى-  يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واحنا خايفين على أكل بكرة.


وتابع: ربنا قال وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها، مؤكدًا على أهمية شكر الله وحمده على الرزق.

 

مضان عبد المعز لعلهم يفقهون الشيخ رمضان عبد المعز استغلال حاجات الناس

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