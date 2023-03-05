رمضان عبد المعز: تخزين السلع واستغلال حاجات الناس عمل شيطاني

طالب الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، التجار والأشخاص بعدم تخزين السلع واستغلال حاجات الناس موضحا أن الله -عز وجل- أمرنا بالإنفاق وعدم الاكتناز واستغلال حاجة الناس.



وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الشيطان يدفع الإنسان إلى الفواحش واستغلال حاجات الناس في التجارة واللعب بأقوات النا مستشهدا بقوله تعالى "أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، مضيفًا: “الله - سبحانه وتعالى- يقول لنا في القرآن الكريم لا تخزنوا أو تكتنزوا”.

وأضاف: الله- سبحانه وتعالى- يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واحنا خايفين على أكل بكرة.



وتابع: ربنا قال وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها، مؤكدًا على أهمية شكر الله وحمده على الرزق.