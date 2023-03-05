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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرس الحدود يفلت من هزيمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

صدى البلد

انتهت أحداث المباراة بين فريقي سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر لاعبو سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال المباراة.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.

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