برلماني يطالب بالتصدي لسماسرة جمع الزيوت من المنازل: تستغل الأسر الفقيرة

قال النائب الدكتور محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن إعادة تدوير الزيوت المستعملة لأكثر من مرة، أمر في منتهي الخطورة وهذا ما يقوم به سماسرة جمع الزيوت المستعملة من الأسر الفقيرة من خلال إستغلالهم لعدم معرفة أخطار ذلك.

و طالب “ حافظ ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، الجهات المعنية بأهمية التصدى لسماسرة جمع الزيوت المستعملة من المنازل، لافتا إلي أن مع كل إعادة تدوير للزيوت تفقد خواصها الفيزيائية وتتحول لمواد مشبعة بالدهون تتسم بالخطورة الشديدة علي صحة الفرد.

مخاطر تدوير الزيوت المستعملة

كما نوه عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن استخدام زيوت تم تدويرها لمرات عديدة من شأنه أن يجلب الإصابة بأمراض عديدة بالمعدة ومنها السرطانات، ذلك بخلاف نسبة الكوليسترول، لذا يجب الإنتباه لهذه المخاطر من خلال توعية المواطن.

وتابع النائب : غش الزيوت لا يقل أهمية عن غش الأدوية ويجب التصدي لهذه الظاهرة، خاصة وأن عمليات التجميع والبيع تتم في أماكن إجرامية وليست مصانع، قائلا “ الزيت بيكون غير قابل للتدوير من الأساس”.

جاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الصحة ووزير التموين ووزير المحليات ووزير التجارة والصناعة بشأن سماسرة الزيوت المستعملة.

وأكدت "سعيد" فى تصريحات لها، أنه فى ظل ارتفاع الأسعار في الزيوت وفي ظل غياب منظومة متكاملة الأركان واضحة المعالم للتعامل مع زيوت الطعام المستعملة ظهر مرتزقة الزيوت ليشتروا الكيلو بـ 20 جنيها تعبئتة وبيعه للبسطاء بمبالغ لا تتناسب مع السلع الحقيقية بالاسواق المصرية حيث ان هذه الزيوت لها أضرار جسيمة على صحة المواطن.

وطالبت عضو مجلس النواب بعمل منظومة متكاملة من الوزرات المعنية التى تم ذكرها، تماشيا مع توجيهات الدولة للحد من الإنبعاثات والحث علي خلق بيئة خضراء ودعم إعادة تدوير المخلفات وتعظيم الإستفادة من المخلفات لخلق صناعات بسيطة وفرص عمل للشباب من خلال تصنيع البايوديزل والجلسرين والصابون والشحم.