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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صانع السعادة .. محمد صلاح يتصدر "تويتر"

محمد صلاح
محمد صلاح

دشن رواد موقع "تويتر" هاشتاج "محمد صلاح"، الذى دخل ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات المصغرة، وذلك بعد ان أصبح الهداف التاريخي للريدز بـ 129 هدفا بتسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي اليوم.


وكانت التعليقات كالتالي


حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، انتصاراً تاريخياً على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، فى المواجهة النارية التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

ووصل الدولي المصري للهدف رقم 129 له بقميص الريدز، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا في المسابقة المحلية.

المركز الخامس

ويحتل فريق ليفربول  صاحب الأرض المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة. 

ترتيب الدوري الانجليزي روبي فاولر مانشستر يونايتد محمد صلاح الدوري الإنجليزي هاشتاج محمد صلاح الهداف التاريخي للريدز

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