الكويت.. الأصول الأجنبية تسجل 48.3 مليار دولار يناير الماضي

بدعم العملة والوادئع..

أعلن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنهاية شهر يناير 2023 ،وذلك للشهر الثالث على التوالى ،ليسجل أعلى مستوى في 8 أشهر منذ مايو 2022 بدعم عامل بند العملة والودائع في الخارج فقط.

وأوضحت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي،أن قيمة الأصول الاحتياطية في يناير الماضي بلغت 14.811 مليار دينار (48.377 مليار دولار)، بارتفاع 6.58% مقابل 13.896 مليار دينار (45.388 مليار دولار) في يناير 2022.

و نمت الاحتياطات الرسمية لدولة الكويت على أساس شهري بنحو 0.22%،إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 14.779 مليار دينار (48.272 مليار دولار).

الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية

يذكر أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.