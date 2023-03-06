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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا ..المؤتمر العلمي الرابع لكلية الدراسات الاسلامية العربية بجامعة الأزهر

شيخ الازهر
شيخ الازهر

تنظم كلية الدراسات الاسلامية والعربية  للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها  العلمي الدولي الرابع مع رابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان " اللغة الأم والانتماء الوطني" ، وذلك صباح غد الثلاثاء بقاعة الاحتفالات بالكلية.

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية فضيلة   الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر 
، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة  الأزهر، و الدكتور  محمود صديق  نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة العبد       الامين العام لرابطة  الجامعات   الاسلامية  رئيسا للمؤتمر  ، والدكتور  رمضان حسان عميد الكلية ،  والدكتور عبد التواب محمد عثمان  الأستاذ المساعد بالكلية

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وتدور محاور المؤتمر  حول سبعة محاور رئيسة: 
المحور الأول: علاقة اللغة الأم بالانتماء الوطني، والمحور الثاني: دور التعليم قبل الجامعي في تحقيق الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم،   المحور الثالث: دور الإبداع الأدبي في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم،   المحور الرابع: دور الإعلام في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم،   المحور الخامس: دور الإبداع البلاغي، وأثره في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم.
،  المحور السادس: الدراسات اللغوية وأثرها في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم.
،  المحور السابع: الدراسات الشرعية وأثرها في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم.
الأبحاث المشاركة في المؤتمر:-
وقال الدكتور رمضان حسان عميد الكلية بأن المؤتمر  يذخر بالعديد من المشاركات البحثية التي تغطي محاوره السبعة، ومنها:-
الغيرة على اللسان العربي، وأثرها في نشأة المعجم،   لغة الخطاب التعليمي بين الفصحى والعامية (الخطاب التعليمي الجامعي أنموذجا)،   دور الفقه في تعزيز الانتماء الوطني.،  الهوية الوطنية في شعر حافظ إبراهيم،   دلالة النص الشرعي على رعاية اللغة الأم والانتماء الوطني.، أهمية اللغة ودورها في ترسيخ قيم التآخي والمواطنة.،  أهمية اللغة العربية ودورها في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.،  العربية وخصوصية الانتماء، مقاربة في تعليم لغتنا للناطقين بغيرها.،  أثر اللغة العربية في الحفاظ على العلوم الشرعية والهوية الوطنية،  النماذج الشعرية المقدمة لطلاب المرحلة الإعدادية في مصر لعام 2023م، دراسة وصفية نقدية.،  اللغة العربية وتحدياتها في عصر العولمة.،  اللغة العربية ومكانتها عند المستشرقين.، المشاركة المجتمعية ودورها في الحفاظ على اللغة العربية في ظل التحول الرقمي.، دور الإعلام الرقمي في توعية الشباب المصري بتحديات الهوية الثقافية.

قوة اللغة ولغة القوة: البحث في قضايا الانتماء والهوية، مقاربة في ضوء النماذج النظرية المفسرة لقوة اللغة.  اللغة العربية والانتماء للأمة بين النظرية والتطبيق (دراسة فقهية).  توجيه القراءات وأثره في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم.  رؤية مقترحة لتفعيل المؤسسات التربوية لدور اللغة العربية في تحقيق الانتماء الوطني.  العناية باللغة الأم لترسيخ الهوية والانتماء، دراسة فقهية.  مراعاة الخلاف المذهبي، وأثره في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال دلالات اللغة العربية.  استنباط الأحكام ودوره في ترسيخ قيم المواطنة من خلال اللغة الأم.  البلاغة النبوية في حب الأنبياء لأوطانهم. البلاغة القرآنية في حب الأنبياء لأوطانهم.  حب الوطن في شعر شوقي.  الوطن في شعر المنفى للبارودي، قراءة تأملية في دفق الشعور. تعدد الاستعمال اللغوي، وعلاقته بالأحكام.  اللغة العربية أم الاجتهاد.
لغتنا الجميلة، عالمية بأمر إلهي. دور التعليم العالي في الانتماء الوطني عبر اللغة.

ومن المقرر  أن يحضر  المؤتمر  كبار الشخصيات، وعلى رأسهم:
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، و الدكتو شوقي علام، مفتي الجمهورية، و الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ونواب رئيس جامعة الأزهر، وعمداء الكليات، وكبار المثقفين والإعلاميين.

مجلس النواب جامعة الأزهر الإمام الاكبر التعليم قبل الجامعى أسامة العبد رئيس جامعة الازهر شيخ الأزهر

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