وزيرة الهجرة: نسعى لتقديم محفزات جديدة للمصريين بالخارج.. ونحرص على حل مشاكلهم

استقبلت السفير سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج؛ لبحث التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ونواب الشعب حول مقترحات دعم المصريين في الخارج.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب أسهم بشكل فعال في تعديل قانون سيارات المصريين في الخارج مؤخرا، ما أدى إلى مزيد من التيسيرات للمصريين الذين يسعون للاستفادة من هذه المبادرة وجلب سياراتهم من الخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك المزيد من المحفزات التي تسعى وزارة الهجرة إلى تقديمها للمصريين بالخارج، مشيرة إلى حرصها على لقاء أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أفكارهم لمساعدة المصريين في الخارج والعمل على حل مشكلتهم وتيسير تقديم المزيد من المحفزات، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الإنسان المصري يأتي في قلب عملية التنمية في الجمهورية الجديدة، وأننا حريصون على التعاون مع كل الأطراف الفاعلة لخدمة المصريين بالخارج وتهيئة المناخ لتقديم المزيد من الفرص أمامهم وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة التي تقدم بها مصر.

في السياق ذاته، أشار النائب عمرو هندي، إلى أن مشروع قانون الهجرة، مؤكدا أهميته للمصريين في الخارج؛ لما يشمله من الكثير من المزايا وكذلك المواد التي تسعى إلى حل المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج، مضيفا أن هناك الكثير من مطالبات المصريين بالخارج لتوفير وحدات وأراض سكنية متميزة للمصريين بالخارج، وتقديم تسهيلات بالاتفاق مع وزارة الإسكان.

وأشاد النائب عمرو هندي، بحرص السفيرة سها جندي على لقاء الجاليات المصرية في الخارج، مثمنا اهتمام الوزارة غير المسبوق بلقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومن بينها الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، و الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة، موجها الدعوة لسيادتها لزيارة الجالية المصرية في الكويت.

وطالب النائب عمرو هندي بمزيد من الدعم للمصريين في الخارج، ودعم تحويلاتهم والاستماع الى مطالب المصريين في الخارج ليس فقط في الاجتماعات الافتراضية والتي جرت مع أكثر من 35 جالية مصرية حول العالم، ولكن بتنظيم رحلات خارجية ولقاء ممثلي الجاليات والمصريين في الخارج وجها لوجه، والترويج للخطط الاستثمارية والفرص الموجودة في الدولة المصرية والحرص على إشراكهم في خطط التنمية التي تقوم بها الحكومة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأكد هندي أن اللقاءات المباشرة لها فرصة إيجابية أكثر من اللقاءات الافتراضية، وتسهم في تعريف الجاليات المصرية بالخارج بجهود القيادة السياسية في عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر، موضحة أهمية زياده دعم جهود وزارة الهجرة في الفترة المقبلة للقيام بذلك.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة في ختام اللقاء أن هناك تعاون كبير بين وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة المصريين في الخارج، معربة عن تطلعها للمزيد من التعاون؛ لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين بالخارج، باعتبارهم سفراء الدولة المصرية في الأماكن التي يقيمون فيها، كما يحرصون على نقل الصورة الإيجابية عن مصر والترويج لما يوجد في الدولة المصرية من فرص استثمارية متنوعة ومتميزة.