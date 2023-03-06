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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخذ الخبرة بالوراثة.. أستاذ بـ"البحوث الفلكية" يكشف مفاجأة عن خبير الزلازل الهولندي

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي "فرانك"

قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والبيولوجية، إن هناك العديد من الشائعات لابد من عدم الانجراف وراءها، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس لم يحدث زلزال في المنطقة كما توقع العالم الفلكي الهولندي.

وأضاف "الحديدي"، من خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أنه لا توجد أي مؤشرات لحدوث أي زلازل.

وأوضح أن هناك مؤشرات تفيد بأنه إذا وصل عدد الزلازل في اليوم من 10 زلازل إلي 20 أو 30 زلزالا فيجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإبلاغ الجهات المختصة.

وأضاف أستاذ الزلازل، أن ما قاله خبير الزلازل الهولندي ما هو إلا مجرد توقعات من شخص ليس بعالم، وهو غير متخصص، وأخذ هذه الخبرة بالوراثة من والده، معلقا "ما يريده هو الـ "ترند".

 

زلزال العالم الفلكي الهولندي أسبوع الهلاك صالة التحرير فرانك صالح محمد عوض 8 مارس الزلازل

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