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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

اليوم.. محاكمة فتاة أشعلت النار في منزل لسرقته ببورسعيد

صدى البلد

تواصل  محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار أحمد مندور وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، اليوم محاكمة  فتاة متهمة  بإشعال النيران في  منزل سيدة بدافع السرقة. 

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث وضعت الفتاة  عمدًا النار في مبنى كائن داخل المدينة وهو مسكن المجني عليها زينب عبد العال مرسال، واشعلت النيران بداخل نافذة مسكنها فأحدث التلفيات بالمسكن وشرعت في سرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دلفت إلى مسكنها وأشهرت في وجهها سلاحين أبيضين كتر وطوبه، وهددت إياها بالسلاحين، فتمكنت بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسها وشلت مقاومتها، إلا أنه قد أوقف تلك الجريمة سبب لا دخل لها فيه، وهو نصرة الجيران للمجني عليها. 

وشهدت المجني عليها زينب عبد العال مرسال بأنها حال تواجدها بمسكنها دلفت إليها المتهمة وطلبت منها مبلغ مالي مهددة إياها باستخدام الكاتر والطوبه، فرفضت وعلى إثر ذلك اشعلت النيران بنافذة منزلها باستخدام قداحة كانت بحوزتها، فاستغاثت فأسرع الجيران واطفئوا النيران، ونسبت ذلك للمتهمة، وشهدت أخرى بأنها حال تواجدها بمنزلها أبصرت المتهمة تنهال على المجني عليها بالسب والشتم، وعقب ذلك تنامي إلى سمعهم صوت استغاثة المجني عليها، لاستبيان الأمر شاهدت النيران مشتعلة بنافذة المجني عليها، وأثبتت تحريات المباحث أن المتهمة قامت بارتكاب تلك الجريمة. 

فتاة بورسعيد

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