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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر فرصة.. هاني حتحوت يعلق على موقف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

تحدث الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، عبر برنامجه “الماتش” على فضائية صدى البلد، عن موقف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال حتحوت: "موقف الزمالك في المجموعة معقد، والفريق لديه فرصة أمام الترجي، وحسابات التأهل ليست جديدة عليه".

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بجلسة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني واللاعبين في حضور الجهاز المعاون، وجه خلالها المدير الفني بعض النصائح والتعليمات للاعبين، وحرص على تحفيزهم من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط.

دوري ابطال افريقيا نادي الزمالك الترجي التونسي هاني حتحوت مباراة الترجي التونسي

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