النمسا: لا يمكن حظر قنوات الاتصال مع روسيا

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الاثنين، أنه لا يمكن حظر قنوات الحوار مع روسيا.

وقال شالنبرغ، في مقابلة مع صحيفة نمساوية،: "يجب ألا يكون هناك أدنى شك، أننا ندعم أوكرانيا دون قيد أو شرط، لكن يجب ألا نقطع أي جسر أو أي قناة للحوار (مع روسيا)".

وأضاف، "وسنحتاج أيضا، عندما يحين الوقت، إلى مواقع للمحادثات، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير2022.

ورد الغرب بفرض عقوبات شاملة على موسكو، مع تكثيف دعمه العسكري لكييف.

واتهمت موسكو، الحكومات الغربية، ووسائل الإعلام، بإطلاق حملة تضليل، فيما يتعلق بالأعمال العدائية في أوكرانيا؛ للترويج لرؤيتها الخاصة للأحداث، بالإضافة إلى نشر المشاعر المعادية للروس في المجتمع.

وقالت موسكو أيضًا: إن العقوبات الغربية ضد قطاعها المصرفي وشركات التأمين أدت إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والأسمدة وموارد الطاقة، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم وتعريض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للخطر.