حفل تتويج تشارلز.. هاري وميجان يواجهان الغياب من شرفة قصر باكنجهام

أكد دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، أنهما تمت دعوتهما لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر أن يُعقد في 6 مايو المقبل في وستمنستر أبي بالعاصمة البريطانية لندن.

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فمن غير المرجح أن يلعب الأمير هاري وزوجته ميجان أي دور في التتويج إذا قررا حضور الحفل، نظرًا لأنهما لم يعودا أعضاء بارزين في العائلة المالكة، فقد لا يشاركان في المواكب الملكية المقررة في هذا اليوم، ومن غير المحتمل أيضًا أن تتم دعوتهما إلى شرفة قصر باكنجهام جنبًا إلى جنب مع الملك والملكة وأمير وأميرة ويلز وغيرهم من أفراد العائلة المالكة، في حال تتبع الملك تشارلز المخطط الذي وضعته والدته إليزابيث لها في احتفالات اليوبيل البلاتيني يونيو الماضي.

وأكد أحد المتحدثين باسمهما أن هاري وميجان تلقيا دعوة لحضور حفل التتويج. ومع ذلك، لم يكشف عما إذا كان سيتوجهان إلى لندن في مايو.

وقال: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا رسائل بالبريد الإلكتروني من مكتب الملك تشارلز بخصوص التتويج. ولن نكشف في الوقت الحالي عن قرار فوري بشأن حضور الدوق والدوقة".

وأضاف “سيكون أمامهما حتى أوائل إبريل لإبلاغ المسؤولين عما إذا كانوا سيسافران لمشاهدة تتويج تشارلز وكاميلا”.

وفي هذه المرحلة، لم يحدد القصر أيا من أفراد الأسرة سيظهر في الموكب من قصر باكنغهام إلى وستمنستر أبي، أو على شرفة القصر في نهاية اليوم إلى جانب الملك والملكة القرينة.

يأتي ذلك بعد استمرار إبعاد الأمير أندرو عن الحياة العامة نتيجة لمزاعم تاريخية عن الاعتداء الجنسي، ونشر مذكرات الأمير هاري، التي انتقد فيها عائلته.