عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفل تتويج تشارلز.. هاري وميجان يواجهان الغياب من شرفة قصر باكنجهام

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان

أكد دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، أنهما تمت دعوتهما لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر أن يُعقد في 6 مايو المقبل في وستمنستر أبي بالعاصمة البريطانية لندن.

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فمن غير المرجح أن يلعب الأمير هاري وزوجته ميجان أي دور في التتويج إذا قررا حضور الحفل، نظرًا لأنهما لم يعودا أعضاء بارزين في العائلة المالكة، فقد لا يشاركان في المواكب الملكية المقررة في هذا اليوم، ومن غير المحتمل أيضًا أن تتم دعوتهما إلى شرفة قصر باكنجهام جنبًا إلى جنب مع الملك والملكة وأمير وأميرة ويلز وغيرهم من أفراد العائلة المالكة، في حال تتبع الملك تشارلز المخطط الذي وضعته والدته إليزابيث لها في احتفالات اليوبيل البلاتيني يونيو الماضي.

وأكد أحد المتحدثين باسمهما أن هاري وميجان تلقيا دعوة لحضور حفل التتويج. ومع ذلك، لم يكشف عما إذا كان سيتوجهان إلى لندن في مايو. 

وقال: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا رسائل بالبريد الإلكتروني من مكتب الملك تشارلز بخصوص التتويج. ولن نكشف في الوقت الحالي عن قرار فوري بشأن حضور الدوق والدوقة".

وأضاف “سيكون أمامهما حتى أوائل إبريل لإبلاغ المسؤولين عما إذا كانوا سيسافران لمشاهدة تتويج تشارلز وكاميلا”.

وفي هذه المرحلة، لم يحدد القصر أيا من أفراد الأسرة سيظهر في الموكب من قصر باكنغهام إلى وستمنستر أبي، أو على شرفة القصر في نهاية اليوم إلى جانب الملك والملكة القرينة.

يأتي ذلك بعد استمرار إبعاد الأمير أندرو عن الحياة العامة نتيجة لمزاعم تاريخية عن الاعتداء الجنسي، ونشر مذكرات الأمير هاري، التي انتقد فيها عائلته.

ميجان ماركل الامير هاري قصر باكنجهام هاري وميجان العائلة المالكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من ضم لاعب «مفاجأة» .. تفاصيل

حفل تتويج تشارلز.. هاري وميجان يواجهان الغياب من شرفة قصر باكنجهام

كواليس أزمة انقطاع خدمة تويتر.. مهندس من اختيار إيلون ماسك هو السبب

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

اغتيل بالكلاشينكوف.. زيلينسكي يتعهد بالعثور على قتلة جندي أسير لدى روسيا

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ