قوى عاملة كفر الشيخ: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

قامت مديرية القوى العاملة؛ بمحافظة كفر الشيخ ؛ بتشغيل 567 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، منهم 51 من ذوى الهمم.

كما قامت المديرية بصرف 2 مليون و 523 ألفاً و 500 جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 5074 عاملا غير منتظم مسجلين بالمديرية،وتقديم رعاية صحية لـ 15 عاملا من المسجلين قيمتها 52 ألف جنيه..



وقال حازم علي حسن مدير المديرية : إنه تم خلال فبراير الماضي التفتيش على 561 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وفى مجال التفتيش العمالى على 456 منشأة يعمل بها 1293 عاملا، وتنظيم 4 دورات تدريبية استفاد منها 50 متدربا ومتدربة عن طريق مراكز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة ، فضلاً عن إستخراج 670 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .