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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تمتهن النصب.. عضو بالشيوخ: منصات العملات المشفرة تعمل بدون تراخيص

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذى تلعبه مؤسسات الدولة لمواجهة عمليات النصب الإلكتروني، والتى تعرض لها عدد من المواطنين فى الأيام السابقة.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صحفى لها إلى أهمية صدور  بيان عن البنك المركزي المصري منذ قليل، لتنبيه المواطنين بضرورة توخى الحذر من أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية.

وقالت: المنصات الإلكترونية  للعملات الافتراضية لم  تصدرلها  تراخيص لأي من هذه الأنشطة للعمل داخل السوق المصري ،وماحدث على مدار الشهور الماضية هى عمليات نصب واحتيال وقع فيها الباحثين عن الثراء السريع.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة زيادة الوعى للمواطنين بشأن  التعامل  المنصات الالكترونية ،وبالأخص التى تقوم ببيع منتجات طبية مجهولة المصدر.

يأتى ذلك على خلفية عمليات النصب التى قامت بها أحدي المنصات الإلكترونية واستيلائها على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا طالب فيه  المواطنين بعدم الانخراط وراء الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وأوضح البنك المركزي فى بيانه أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

النصب الالكتروني مؤسسات الدولة البنك المركزي العملات الافتراضية المشفرة المنصات الالكترونية

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