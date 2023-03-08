نشرة الحوادث.. أقوال سائق قطار قليوب.. والقبض على المدرس المتحرش بطالباته

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة اليوم، منها :

سائق قطار قليوب.. معرفتش اتحكم في القيادة ونسيت مكان التهدئة

قال سائق قطار قليوب والذي خرج عن مساره بمحطة قليوب البلد بمحافظة القليوبية، خلال التحقيقات التى أجريت معه أنه لم يستطع التحكم فى القطار بسبب سهوهه عن مكان التهدئة، ما أدى إلى اصطدام القطار بالصدادات.

من ناحية أخرى استمعت النيابة لشهود ومصاب الحادث، حيث أكد المصابون أن السائق كان يسير بسرعة عالية، ولم يتحكم في الوقوف بسبب ارتفاع السرعة عن المعدل الطبيعي، ما تسبب في وقوع عدد من الضحايا.

كما واصلت النيابة التحقيق مع مساعد سائق القطار وعاملي البرج والتحويلة وناظر المحطة.



https://www.elbalad.news/5681266

النيابة الادارية تفتح تحقيق في حادث قطار قليوب

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم ٥٥٧ عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، والذي وقع في تمام الساعة ٧.٢٠ ليل أمس الثلاثاء مما أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، بخلاف وقوع تلفيات بجسم القطار والمحطة من جراء الحادث.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان رئيس الهيئة كلف ، النيابة الإدارية بشبرا الخيمة / القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث.

https://www.elbalad.news/5680770

حجز امين مكتبة بالبحيرة تحرش بطالباته

قررت جهات التحقيق بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، حجز أمين مكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، لاتهامه بـالتحرش الجنسى بطالبة في الصف الأول الإعدادي، لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وسماع كل الشهود.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من والد الطالبة حنين.ي، بالصف الأول الاعدادي بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، يفيد بأنه أثناء تواجد ابنته المجني عليها بفناء مدرستها، طلبت من أمين المكتبة عددا من الكتب، فطلب منها الصعود للمكتبة وأثناء وجودها باغتها متحسسا أجزاء من جسدها.

.https://www.elbalad.news/5681291

ربة منزل تلقي بنفسها من شرفة شقتها

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان ربة منزل في نهاية العقد الرابع من العُمر، كانت قد ألقت نفسها من شرفة شقتها السكنية بالطابق الرابع؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب وجود خلافات أسرية مع زوجها، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيدة من شرفة الطابق الرابع، دائرة القسم.

https://www.elbalad.news/5681305