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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زى النهاردة.. الأهلي يكتسح الفهود السود الرواندي برباعية فى أبطال الدوري.. نوستالجيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

شهد يوم الاحد الموافق 8 مارس 1987 فوز النادي الأهلي علي نظيره فريق الفهود السود الرواندي برباعية نظيفة علي ستاد القاهرة في ذهاب دور ال32 لبطولة أبطال الدوري.

وكان النادي الأهلي عاد للمشاركة فى مسابقة ابطال الدوري بعد غياب ثلاثة مواسم اتجه خلالها الي بطولة أبطال الكئوس واحتفظ بها مدي الحياه.

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أهداف مباراة الأهلي والفهود السود 

مجدي عبد الغني تقدم في الدقيقة الثامنة للنادي الأهلي من الشوط الاول ثم تبعه مصطفي عبده بهدفين متتاليين في الدقيقتين 16 و 22 من نفس الشوط.

بينما اختتم محمود الخطيب أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 37 من الشوط الثاني في مرمي الحارس نجابونزيما وذلك بعد سوء حظ صادفه طوال المباراه.
 

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وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي: 

أحمد شوبير في حراسة المرمي 

علاء عبد الصادق وضياء السيد ومحمود صالح وربيع ياسين ومجدي عبد الغني وعلاء ميهوب وطاهر أبو زيد ومصطفى عبده ومحمود الخطيب وطارق خليل. 


 

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