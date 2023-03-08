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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

أستاذ علوم سياسية: نحن بصدد «نظام عالمي جديد» بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

الدكتور جمال زهران
الدكتور جمال زهران

افتتح  الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ندوة بعنوان “مستقبل النظام الإقليمي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية” بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة عادلة رجب - مقررة لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.

حاضر في الندوة كوكبة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعات الإسكندرية والقاهرة وبور سعيد .

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وأكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد أنَّ ما يحدث في أوكرانيا هو حرب عالمية متكاملة الأركان ، وأن الأزمة الأوكرانية ستكون ممتدة ومترامية التأثير، مضيفاً إن هناك عالمًا جديدًا يتشكل، وقال "نحن بصدد "نظام عالمي جديد" تنتهي فيه الهيمنة الأحادية الأمريكية على دفة السياسة العالمية".

وأكد الدكتور جمال زهران أهمية إعادة إحياء دور جامعة الدول العربية وتفعيل الإرادة السياسية العربية حتى تستطيع الدول العربية تخطّي الأزمة وتداعياتها بأقل ضرر ممكن. وانتهت الندوة ببعض المداخلات للطلاب والحضور أجاب عنها المحاضرون حيث أكد الجميع على ضرورة الوحدة والتماسك الجماعي مواجهة التداعيات التي تمخضت عنها الأزمة الأوكرانية.

الاسكندرية المجلس الأعلى للثقافة جامعة الإسكندرية وزيرة الثقافة جامعة الدول العربية جامعة بورسعيد الدول العربية

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