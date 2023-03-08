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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغندور: جامعة الإسكندرية حريصة على تشجيع المؤتمرات العلمية لتبادل الرؤى والأفكار

الدكتور أشرف الغندور
الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور  أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب تحت عنوان "الفرص والتحديات التي تواجه الطب المعملي " بحضور لفيف من الأساتذة المتخصصين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة.

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وقال الغندور، إن الجامعة حريصة على تشجيع  المؤتمرات العلمية لتبادل الرؤي والأفكار مشدداً  أهمية المؤتمر الذي يشهد مناقشة موضوع من الموضوعات العلمية المتخصصة من خلال كوكبة من كبار المتخصصين.

كما أكد أهمية دور قسم  الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بـ جامعة الإسكندرية، مشيراً إلي أنه من  الأقسام التي تقدم إسهامات وخدمات طبية وفيما يتعلق بمجال البحوث، معربًا عن أمله وتطلعه بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم المجتمع البحثي في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية.

ويشار إلى المؤتمر يشارك فيه مجموعة من الشركات المتخصصة في علوم الباثولوجيا الإكلينيكية.

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