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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

امتحانات محو الأمية
امتحانات محو الأمية بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

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وفى هذا الصدد واصلت ادارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار وكذلك الاستاذةدعاء عجمي مدير اللجان ومسئول محو الأمية بحي غرب بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى  لعدد ٢٧ من المواطنين  بنطاق حى غرب الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الاميه واعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها الأستاذة سحر شعبان رئيس حي غرب.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية تعليم الكبار اللواء محمد الشريف محو الأمية محمد الشريف

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