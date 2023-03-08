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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلّص على الأسرة كلها .. ننشر أسماء ضحايا جريمة الإسكندرية البشعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة بشعة شهدتها منطقة أبوسليمان شرقي الإسكندرية، حيث أطلق شخص النار بشكل عشوائي على أولاده وزوجته، وأبيها ووالدتها، وأخيها، بسبب خلافات زوجية.

وحصل “صدى البلد” على أسماء الضحايا، وهم: "نورهان م.أ" (الزوجة)، وسماح س.إ (والدة الزوجة)، ومحمد ا.ح (والد الزوجة)، وأحمد م.ا (شقيق الزوجة)، والأبناء الثلاثة هم: "أسر ي.ع"، و"وعد ي.ع"، و"أسيل ي.ع"، وتم نقلهم للمشرحة تحت تصرف النيابة.

بينما أصيب الطفل ياسين ياسرعلي بطلق ناري، وتم نقله بالإسعاف الي مستشفى الجامعة بحالة حرجة.

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بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالي منطقة أبو سليمان، بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.

وعلى الفور انتقلت قوات أمن الإسكندرية لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد الزوجة وشقيقها، وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في الإسكندرية لتتولى التحقيق، وفرضت قوات أمن الإسكندرية كردونًا حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.

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