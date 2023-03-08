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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة طفل بعد مصرع عائلة كاملة في جريمة الإسكندرية البشعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف شاهد عيان، لصدى البلد، عن تفاصيل جديدة في الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية، حيث أكد إصابة طفل في واقعة إطلاق شخص النار بشكل عشوائي على أولاده وزوجته، وأبيها ووالدتها، وأخيها، بسبب خلافات زوجية.

وقد لقي 7 أشخاص مصرعهم بعدما أطلق زوج النيران على زوجته وأولاده وزوجته وأبيها ووالدتها وأخيها بسبب خلافات زوجية.

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بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالي منطقة أبو سليمان، بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.

وعلى الفور انتقلت قوات أمن الإسكندرية لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد الزوجة وشقيقها، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى أبوقير ورأس التين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في الإسكندرية لتتولى التحقيق، وفرضت قوات أمن الإسكندرية كردون حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.

 

 

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