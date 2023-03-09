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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تتوسع في إتاحة خدمتها للاتصال بالأقمار الصناعية لهذه الدول

آبل تتوسع في إتاحة
آبل تتوسع في إتاحة خدمتها للاتصال بالأقمار الصناعية

كشفت شركة Apple آبل عن إتاحة خدمتها الاتصال بشبكة الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ لعدد أكبر من الدول لإتاحة الوصول إلى خدمات الطوارئ في الأماكن النائية وتلك التي لا يوجد بها إشارة للاتصال أو تكون خارج الشبكات. 

وتعد ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية هي ميزة حصرية لهواتف iPhone 14 وصدرت في بادئ الأمر للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا فقط ، ثم بدأت آبل في توفيرها لعدد من دول أوروبا منها فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة منذ عدة أشهر. 

وأعلنت شركة آبل أنها ستتوسع في طرح الميزة لعدد أكبر من الدول في أوروبا لتشمل النمسا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال في وقت لاحق من هذا الشهر، هذا بالإضافة إلى خدمة Find My . 

تقول آبل إنه في حالة الاتصال بخدمات الطوارئ أو إرسال رسالة نصية ولا يمكنك الاتصال لأنك خارج نطاق التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi ، فسيحاول هاتفك الآيفون توصيلك عبر القمر الصناعي للمساعدة التي تحتاجها. 

ويبدأ تشغيل الطوارئ SOS مع خدمة الأقمار الصناعية عندما تحاول الاتصال بخدمات الطوارئ دون اتصال Wi-Fi أو اتصال خلوي، ثم تظهر واجهة على هاتفك الآيفون تتضمن استبيانًا قصيرًا يمكنك الإجابة عليه ببضع نقرات بسيطة. 

ويتم إرسال هذه المعلومات إلى المرسلين عبر الأقمار الصناعية ، والذين يستخدمونها لفهم وضع المستخدمين ومواقعهم، حيث تساعد واجهة الطوارئ SOS في التوجيه في الاتجاه للحصول على أفضل إشارة قمر صناعي ممكنة، بحسب موقع iMore . 

وفقا لتقارير سابقة فإن شركة آبل ستوفر خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية لمستخدميها مجانا لمدة عامين فقط، وبعد هذه المدة ستكون خدمة مدفوعة الأجر، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق إنها ستنفق 450 مليون دولار مع عدد من الشركات الأمريكية من بينها شركة Globalstar . 

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