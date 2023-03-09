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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عمرو وهبة يفضح زوجته بسبب فشلها فى صنع كيكة

صدى البلد

نشر الفنان عمرو وهبة ، صورة “كيك” فشلت زوجته فى تحضيرها عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب عمرو وهبة على الصورة ساخراً:"ياريت الناس اللى مركزه معايا تهدى شويه عشان انا روحت لاقيت المنظر ده ومراتى بتقولى انا عملالك كيكه".

May be an image of dessert

حل الفنان الشاب عمرو وهبة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن كواليس من حياته الفنية والشخصية.

وقال وهبة خلال حواره بالبرنامج،:"ولدت في فرنسا نظرا لظروف والدي الذى كان يعمل هناك وقتها ولكن بعد والدتي بشهر عدنا للقاهرة.
 

إنه ولد في دولة فرنسا، حيث كان يعمل والده هناك لسنوات طويلة، ولكن عقب ولادته بشهر واحد قرر والده العودة إلى القاهرة.

وتابع،:"كنت متفوق في الدراسة وحصلت علي المركز الرابع علي مستوى محافظة بورسعيد، في الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه تربي علي الاعتماد علي ذاته، لافتا الي أنه بدأ العمل من المرحلة الاعدادية.
وأكمل عمرو وهبة،:" اشتغلت في مصنع واشتغلت في صيدلية ووقفت في عصارة قصب.

 


 

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