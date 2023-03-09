مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاعات محدودة في جلسة مساء أمس الأربعاء وسط تضارب البيانات الاقتصادية أمام المستثمرين بعد شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول حول أسعار الفائدة.

وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت هبوطًا حادًا في يوم الثلاثاء بعد أن أدت تعليقات باول إلى زيادة توقعات المستثمرين بشكل كبير برفع قدره 50 نقطة أساس بأسعار الفائدة في اجتماع مارس الحالي.

ارتفع S&P 500 بنحو 0.14٪ إلى مستويات 3991 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، فيما تصدر مؤشر الطاقة قائمة القطاعات الأكثر تراجعًا بعد أن سجل هبوطاً بنحو 1.5% بينما كان العقار أكثر القطاعات ارتفاعاً بنحو 1.2%.

واستطاع مؤشر الداو جونز تقليص خسائره المبكرة في جلسة الأربعاء من 0.7% إلى 0.2% ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% بعد انخفاضه لجلستين على التوالي ليغلق عند مستويات 11576 نقطة، ويحافظ على مكاسب بنحو 11% منذ بداية العام الحالي.

رفع الفائدة

كرر باول رسالته التي أعلنها يوم الثلاثاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي. لكنه حاد قليلا يوم الأربعاء عن تصريحاته المعدة سلفا ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك "لم يتخذ أي قرار".

وقال: "إنني أشدد على أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ذلك – ولكن، إذا أشارت البيانات الإجمالية إلى ما يبرر تسريع الإجراءات التقشفية، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

في إشارة إلى أحدث قراءة لفرص العمل في الولايات المتحدة التي صدرت مع بدء شهادته يوم الأربعاء بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيصدر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلكين في 14 مارس، قال باول: "لدينا بعض البيانات المهمة التي ستصدر قريبا".

ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم في 21 و22 مارس، حيث سيقومون بتحديث التوقعات الاقتصادية الفصلية. وقد توقعوا في ديسمبر الماضي بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند مستوى 5.1% هذا العام، وفق متوسط توقعاتهم.