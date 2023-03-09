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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوي الأهلي ضده

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن البيان الناري الذي صدر منذ قليل من جانب الهلال السوداني علي شكوي الأهلي ضده في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.


ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية فيسبوك ،"استقبلنا بعثة الأهلي بكل حفاوة وترحاب, وهو ما لا نفعله مع فرق عديدة من قبل

وشدد البيان علي أن ، كل مرة يخسر الأهلي فيها من الهلال يتقدم بنفس الشكوى لإرضاء جماهيره

واختتم الهلال السوداني بيانه ،طبيب الفريق محترم والشناوي كان المحرض لافتعال الأزمة التي حدثت بالمباراة ، وقام لاعبو الأهلي قاموا بإلقاء الزجاجات على الجماهير الهلالية التي حضرت المباراة.

الأهلى الهلال السوداني الكاف

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