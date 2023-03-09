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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لغز حير الجماهير.. لماذا لم يسافر ثنائي الأهلي مع الفريق لجنوب إفريقيا ؟

الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء مصيري وهام أمام فريق صنداونز بطل جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، اليوم على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات.

وتخلل رحلة الفريق ترانزيت في مطار أسوان لمدة ٤٥ دقيقة، للتزود بالوقود، وفور وصول البعثة إلى مطار جوهانسبرج، بدأ الجهاز الإداري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا التي تستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصنداونز 

يواجه النادي الأهلي المصري ونظيره ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم السبت القادم على ملعب البنك الوطني الأول –سوكر سيتي في جنوب إفريقيا.

وتأتي المباراة لحساب الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الأهلي في المجموعة 

احتل الهلال السوداني صدارة المجموعة بـ 9 نقاط بعد 4 مباريات، بينما صنداونز ثانيًا بـ 7 نقاط، والأهلي رابعًا بـ 4 نقاط، والقطن الكاميروني أخيرًا بدون أي نقاط.

ويحتاج النادي الأهلي الظفر بالنقاط الثلاثة من ملعب صنداونز من أجل الحفاظ على آمال التأهل للدور القادم.

أيمن أشرف.. إصابة أم استبعاد ؟

والمثير للجدل هو الغياب المستمر والاستبعاد المتوالي لنجم الفريق وأحد كباتن الأهلي، أيمن أشرف عن المباريات منذ تولي مارسيل كولر القيادة الفنية للفريق.

وبعد استبعاده من قائمة الفريق المتجهة إلى جنوب إفريقيا، كتب أيمن أشرف عبر حسابه على "فيسبوك": "مهما اشتدت بك الريح في يوم عاصف. ستمطر غيثاً يوماً  ما".

ووفقًا لتصريحات سابقة لـ اللاعب لؤي وائل صديق أيمن أشرف، فإن لاعب الأهلي يمر بحالة نفسية سيئة جراء استبعاده من المشاركة.

وكان كولر أكد أن سبب استبعاد أيمن أشرف هو تعرضه للإصابة مطلع الموسم، وغيابه عدة أسابيع، لكن رغم ذلك لم يقرر ضمه خلال 3 شهور.

وعبر برنامجه الإذاعي قال الإعلامي أحمد شوبير: كالعادة أيمن أشرف خارج الحسابات.. أيمن لاعب دولي ومن اللاعبين الجيدين في الأهلي، والمؤكد أن مارسيل كولر المدير الفني غير مقتنع به كمساك.

وأضاف: “ الأهلي لديه مشكلة في الظهير الأيسر، بسبب عدم وجود بديل قوي للتونسي علي معلول، يوجد لاعب شاب جيد وهو محمد أشرف ولكن هناك مباريات تحتاج للخبرات، وأيمن يجيد في مركز الظهير الأيسر، وكان من الأفضل أن يتم الاعتماد عليه خاصة عندما يتم إراحة علي معلول”.

ماذا عن برونو سافيو ؟

وتم استبعاد برونو سافيو من قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا أيضًا، وسط تساؤلات عن سبب الاستبعاد.

وفي ذلك الصدد قال شوبير إنه تم استبعاد برونو سافيو بسبب الإصابة في الركبة، وألمح إلى أن قد يكون هناك أسباب أخرى لاستبعاد اللاعب قائلا: “هذا هو المعلن من جانب النادي لكن هل هناك أسباب أخرى لا أعلم”.
 

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