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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سدد 33 .. قصة نجاح معلول مع ركلات جزاء النادي الأهلي

على معلول
على معلول

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي ، فى إطار مؤجلات الدوري الممتاز . 

أحرز أهداف النادي الأهلي التونسي على معلول ، من ركلة جزاء وكابوريا بالخطأ فى مرماه فيما سجل هدف المقاولون جون أوكلى.

النادي الأهلي حقق خلال المشاركة فى مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية العديد من الانتصارات تحت قيادة السويسري مارسيل كولر .

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معلول نجم ركلات جزاء الأهلي 

التونسي علي معلول اعتمد عليه مدربو النادي الأهلي الذين تعاقبوا على تولى مهمة تدريبه فى تسجيل ركلات الجزاء.

التونسي على معلول لم يخذل مدربي الأهلي الذين اعتمدوا عليه فى تسديد ركلات الجزاء وسجل بقميص النادي الأهلي 27 ركلة طوال مشواره فى مختلف البطولات المحلية والقارية.

واهدر التونسي على معلول بقميص النادي الأهلي 6 ركلات جزاء من أصل 33 ركلة جزاء تصدى لها ملك الحلول.

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الأهلي ضيفا على صن داونز 

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا عصر السبت المقبل فى بريتوريا على نظيره صن داونز فى اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى المركز الثالث ب 4 نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلف الهلال السوداني متصدر المجموعة ب 9 نقاط وصن داونز الوصيف صاحب ال 7 نقاط .   

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جدول مارس.. بوادر أزمة جديدة بين لجنة المسابقات والأهلي والزمالك

أزمة للنادي الأهلي فى الدوري 

يواجه النادي الأهلي أزمة فى الدوري المحلي قبل مواجهة نظيره القطن الكاميروني المقرر اقامتها فى جاروا الكاميرونية يوم 17 مارس الجاري.

مكمن الأزمة تتمثل في إقامة مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوم ١٥ مارس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يضطر المارد الأحمر الي مغادرة القاهرة الي الكاميرون من اجل مواجهة القطن الكاميروني فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسود اتجاه قوى لدى لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين الي تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الدوري الممتاز استنادا الي لائحة المسابقات التي تتضمن تأجيل اى مباراة محلية تقام قبل اى مناسبة فى بطولات افريقية ب 4 أيام. 

ويعول الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر على اقتناص نقطة على الاقل امام صن داونز يوم السبت المقبل على ان يحقق الفوز على الهلال السوداني فى القاهرة والتغلب على القطن الكاميروني فى جاروا من أجل التأهل الي الادوار التالية ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا. 

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز بعد غد السبت  فى بريتوريا. 

 

الأهلى كولر معلول صن داونز القطن الكاميروني الدوري الممتاز

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