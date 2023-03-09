عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبه قتله.. كشف غموض العثور على جثة شاب بجوار ترعة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن ضباط مركز شرطة المنصورة من كشف غموض  العثور على جثة شاب بجوار ترعة بالدقهلية.

وكانت  مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة لشاب بجوار ترعة طناح في ظروف غامضة.

 انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى عبدالله محمود عبدالباري ،  ١٩ عاما، مقيم بقرية طناح، 

وبالفحص والتحرى  تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من كشف غموض الواقعة، وتبين أن صديق المجني عليه ويدعى كريم م.ا هو من قام بالتخلص منه. لوجود خلافات مادية بين الطرفين قام على إثرها المتهم باستدراج القتيل لمكان العثور عليه، وتعدى عليه بحجر على رأسه عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولى على مبلغ مالى كان معه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.

امن الدقهلية مديرية أمن الدقهلية المنصورة ظروف غامضة مركز المنصورة بالدقهلية العثور على جثة شاب مركز شرطة المنصورة مركز شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم

البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر (إنستا باي)

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد مجمع الخدمات الحكومية الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه

ترشيحاتنا

ملكة جمال مصر : كنت أبكي أمام لجنة المسابقة.. وحالياً أصبحت مذيعة|فيديو

"أولادي لن يسامحوني".. إسرائيلية ترفض الترجمة لنتنياهو في إيطاليا بسبب سياساته "الفاشية"

اتقي الله في بنتي .. قصة "قايمة" عروسة إسكندرية التي أثارت الجدل

ببقى أحلى من غيره .. ملكة جمال مصر تمسح مكياجها على الهواء|شاهد

القومي للمرأة يطلق فعاليات دوائر الحكي مع الطالبات السوريات

أرتيتا يعلن موقفه من تدريب ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الفيديو على تيك توك.. منع أم أجنبية من ابنها

فيديو يثير الذهول لحيوان غريب في أمريكا الشمالية.. اعرف حقيقته

لأول مرة بالعالم| إنتاج فئران من أبوين ذكرين باليابان.. ما القصة؟

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

فيديو

موبايله مليان مقاطع.. ممرض يصور السيدات في الحمام بأحد المستشفيات

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

اتق الله.. عريس يتفاجأ بطلب غريب من والد زوجته في قائمة المنقولات

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ