صاحبه قتله.. كشف غموض العثور على جثة شاب بجوار ترعة بالدقهلية

تمكن ضباط مركز شرطة المنصورة من كشف غموض العثور على جثة شاب بجوار ترعة بالدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة لشاب بجوار ترعة طناح في ظروف غامضة.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى عبدالله محمود عبدالباري ، ١٩ عاما، مقيم بقرية طناح،

وبالفحص والتحرى تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من كشف غموض الواقعة، وتبين أن صديق المجني عليه ويدعى كريم م.ا هو من قام بالتخلص منه. لوجود خلافات مادية بين الطرفين قام على إثرها المتهم باستدراج القتيل لمكان العثور عليه، وتعدى عليه بحجر على رأسه عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولى على مبلغ مالى كان معه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.