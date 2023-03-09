بتخفيضات هائلة.. محافظ كفرالشيخ يفتتح معرضاً للمواد الغذائية بمناسبة رمضان

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض بمدينة كفرالشيخ، لبيع السلع، والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، والنائب على أبو أحمد، عضو مجلس النواب، وأمين المحافظة، وأحمد الرميلى، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، والدكتورة هدى الطنبارى، عضو مجلس النواب ومساعد الحزب.

تفقد محافظ كفر الشيخ، أقسام المعرض والذي يضم 24 جناحاً من سلع غذائية أساسية كالأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعسل، والدقيق، وياميش رمضان، واللحوم، والخضروات، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والملابس.

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